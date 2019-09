Aunque no esté firme, sentenciados por corrupción no podrán ser candidatos

La diputada provincial de Cambiemos, María José Sanz, explicó el proyecto presentado el mes pasado que propone una modificación a la Ley de Partidos Políticos adoptando como limitación para poder ser candidato a un cargo electivo (Gobernador, Intendentes, Legisladores, Concejales) disponiendo que no podrán serlo aquellas personas condenadas, en Juicio Oral y Público, a pena privativa de la libertad, por delitos de corrupción o vinculados a ellos, como por ejemplo Cohecho, Tráfico de Influencias, Enriquecimiento ilícito. La limitación se extiende desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior, o bien hasta el cumplimiento de la pena que le correspondiere.

Sanz explicó, en diálogo con radio Nacional San Rafael que el artículo 37 de la ley Orgánico de Partidos Políticos establece quienes no pueden ser candidatos “por ejemplo los que están inhibidos por algún motivo, los presos, los que no pueden ser candidatos, clásicamente”- sintetizó y agregó “nosotros a eso le queremos sumar y estamos pidiendo que no pueden ser candidatos aquellas personas que ya hayan obtenido sentencia ‘que no esté firme’ por casos que tengan que ver con la corrupción, delitos contra la administración del Estado.”

En este sentido ejemplificó que “una persona que ya tuvo sentencia en segunda instancia porque le robó al país de alguna manera o porque se enriqueció ilícitamente…estamos pidiendo entonces, que los que estén condenados en segunda instancia, NO puedan ser admitidos en las listas para competir electoralmente”- afirmó la legisladora.