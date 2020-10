“Aún no hay ensayos clínicos sobre ibuprofeno inhalado”

En los últimos días han vuelto a circular noticias y mensajes que desinforman acerca del uso del ibuprofeno inhalado ya que omiten mencionar que el medicamento se encuentra en una fase experimental y que hasta la fecha no existe ningún estudio clínico que compruebe la eficacia de su utilidad. En Modo Actual, dialogamos con Pablo Scapelatto médico infectólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). Ante la pregunta: “¿Qué sabemos a ciencia cierta sobre el ibuprofeno inhalado?”, el profesional respondió que “no hay resultados de ensayos clínicos, por lo tanto no podemos decir que sea un medicamento útil. La información errónea lleva a la gente a poner expectativas y esperanzas en medicamentos que no están probados. Celebro poder hablar de esto porque es importante poner sobre blanco sobre negro ante tanta desinformación que termina tensionando y estresando al sistema de salud”.

A su vez, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) ya se había pronunciado al respecto en un comunicado: “No se puede aceptar la recomendación y hasta la promoción de terapéuticas de eficacia no comprobada sin la aclaración de que se trata de productos experimentales y cuya utilidad aún no se ha demostrado. Porque de esta forma no solamente se obstaculiza el progreso de la ciencia que sustenta a la medicina sino que indudablemente engaña a los pacientes y a toda la sociedad. Estas conductas generan expectativas inapropiadas, consumo injustificado de recursos y mayor estrés al sistema de salud”. También es importante destacar que el ibuprofeno inhalado no es un tratamiento aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)

