Aumentó el peaje en el túnel subfluvial

Este lunes subió el cuadro tarifario del cruce del Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis. Para los autos, motos, pick up, camionetas, ambulancias, combis, etc, el costo pasó a ser de 65 pesos, y para los usuarios que circulen regularmente por dicha conexión y dispongan de la tarjeta de abono, cada paso cuesta la mitad de ese valor, es decir $32, 50. Juan José Martínez, director por Entre Ríos del viaducto, explicó que la suba obedece a que “tenemos que ir acompañando la inflación, aunque no tenemos rentas hay gastos importantes en mantenimiento, tenemos insumos en dolares”, señaló. Asimismo anticipó que se colocarán más cantidad de radares de velocidad para más seguridad del túnel.