Aumento de accidentes de tránsito e intoxicaciones por ingesta de alcohol

La Dra. Maria José Zangla, presidenta del Comite de Crisis, analizó como estuvo el primer fin de semana donde se permitió las visitas familiares y de amigos. “En rasgos generales bien, si se ha tenido aumentos en accidentología y casos de intoxicación alcohólica. No vamos a ingresar a las viviendas a contar cuantas personas hay, pero si se trata de generar conciencia”, expresó la funcionaria.

REENCUENTROS ESENCIALES

Se autorizan las reuniones sociales y familiares los sábados y domingos de 11 a 19.

No se aplican las restricciones de circulación por terminación de DNI los sábados y domingos.

No se podrán reunir más de 10 personas.

Reencuentro niños, niñas y adolescentes

Podrán reunirse de lunes a viernes de 11 a 19, según la terminación de DNI de la madre, padre o tutor que lo acompañe. No se podrán reunir más de 5 niños/niñas.

Recomendaciones:

-Lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua.

-Evitar tocarse la boca, ojos y nariz.

-No compartir vajilla, vasos, cubiertos, platos, mate, etc.

-Evitar el contacto físico.

-Evitar la concurrencia de mayores de 60 años, con enfermedades de riesgo y embarazadas.

-Se prohíbe la actividad de personas con síntomas compatibles con COVID-19