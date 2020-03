ATTUALITÁ DX – 6/3

Cari amici ascoltatori, dopo il colpo di Stato perpetrato in Bolivia alcuni mesi fa, la Red Patria Libre recupera il vecchio nome: Radio Illimani. Si può ascoltare questa emittente con buon segnale la mattina sulla frequenza 6025 kHz, generalmente con radiogiornali in lingua spagnola e aymará.

​In Asia Voice of Kashmir è un’emittente clandestina che trasmette verso la regione del Kashmir.

Il conflitto del Kashmir si basa sulla controversia territoriale fra l’India ed il Pakistan rispetto a quella regione, la quale, insieme alle regioni di Jammu e Ladakh fa parte dello stato indiano di Jammu e Kashmir, situato nell’estremo nord-ovest del subcontinente indiano. L’India reclama tutto l’antico stato principesco Dogra di Jammu e Kashmir ed attualmente amministra circa la metà della regione, compresa la maggior parte di Jammu, Kashmir, Ladakh ed il ghiacciao di Siachen. Il reclamo dell’India si contrappone a quello del Pakistan che controlla un terzo del Kashmir, la maggior parte di Azad Kashmir e le zone di Gilgit e Baltistan. La posizione ufficiale dell’India è che il Kashmir fa parte di quel paese mentre la posizione ufficiale del Pakistan è che il Kashmir è un territorio in disputa il cui status definitivo può essere stabilito soltanto dal popolo del Kashmir. L’India ed il Pakistan hanno combattuto tre guerre per il territorio del Kashmir nel 1947, 1965 e 1999.

Voice of Kashmir può essere ascoltata secondo il seguente schedule:

dalle 02.30 alle 03.30 UTC sulla frequenza 6030 kHz con 250 kw di potenza per il sud-ovest asiatico in lingua kashmiri.

dalle 14.30 alle 15.30 UTC sulla frequenza 6030 kHz con 250 kw di potenza per il sud-ovest asiatico in lingua kashmiri.