ATTUALITÁ DX – 18/10

Radio Sinit Eritrea trasmette per l’Eritrea secondo il seguente schedule: il sabato, dalle 5 alle 6 sulla frequenza 11660 kHz via Issoudun, Francia, con 250 kw di potenza per l’Africa orientale in lingua tigrina. La lingua tigrina è parlata in maggior misura dalla popolazione della provincia del Tigré, in Etiopia e nelle terre alte dell’Eritrea (nelle province di Acchelè- Guzai, Serae e Hamasien). Inoltre, il tigrino è la seconda lingua nel resto dell’Eritrea.

Si calcola vi sia no circa 6,7 milioni di parlanti, di cui 2 milioni vivono in Eritrea. Il tigrino è, insieme all’arabo, l’inglese e l’italiano, una delle lingue ufficiali dell’Eritrea. Inoltre, è la terza lingua più parlata dell’Etiopia, dove ha uno spazio nella televisione nazionale.

AUDIO NUMERO UNO – Radio Sinit Eritrea