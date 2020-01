ATTUALITÁ DX – 10/1

​In questo programma vi offriremo come al solito alcuni suggerimenti DX.

Republic of Yemen Radio è un’emittente clandestina che trasmette da un posto sconosciuto in Arabia Saudita con trasmissioni per lo Yemen. Questa stazione trasmette dalle 00.00 alle 24.00 UTC sulla frequenza 11860 kHz in lingua araba.

AUDIO No. 1- Republic of Yemen Radio

​L’intervento militare nello Yemen da parte dell’Arabia Saudita nel 2015 è stato l’origine di queste trasmissioni. Quest’operazione militare è un’invasione lanciata dall’Arabia Saudita a capo di una coalizione di nove paesi del Medio Oriente ed Africa. L’intervento è stato richiesto dal presidente (riconosciuto internazionalmente come filosaudita) Abd Rabbuh Mansur Al Hadi, il quale chiese aiuto militare dopo essere stato rovesciato dall’etnia degli Huthi a causa di difficoltà economiche e politiche del paese.

Radio Repubblica è un’emittente che trasmette, via Issoudun, Francia, una programmazione contraria al governo cubano. Va in onda dalle 02.00 alle 04.00 UTC sulla frequenza 9490 kHz con 150 kw di potenza, in lingua spagnola. Quest’emittente trasmette i suoi programmi il sabato e la domenica dalle 04.00 alle 05.00 UTC sulla frequenza 9490 kHz con identica potenza.