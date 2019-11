ATTUALITÁ DX – 1/11

La radio Adventist World Radio manda in onda il programma Dx in lingua italiana, via Nauen, Germania, la domenica,dalle 10.00 alle 11.00 UTC, sulla frequenz a 9610 kHz con 125 kw di potenza per l’Europa meridionale.

AUDIO NUMERO UNO – Adventist World Radio

​Vi consigliamo di ascoltare il prossimo 16 novembre un’altra trasmissione speciale quando la Sender Koenigs Wusterhausen trasmetterà via Yerevan, Armenia, dalle ore 19.00 alle 22.00 UTC sulla frequenza 6145 kHz con 100 kw di potenza per l’Europa occidentale in lingua tedesca.

L’emittente clandestina per l’Etiopia, Radio Warra Wangeelaa trasmette via Secretbrod il sabato, dalle 15.00 alle 15.30 UTC sulla frequenza 15515 kHz con 100 kw di potenza per l’Africa orientale in lingua afar e/o oromonica.

​AUDIO NUMERO DUE – Radio Warra Wangeelaa

L’emittente “Shortwave Radio” va in onda a partire dal periodo B19 con nuovi orari e frequenze : tutti i giorni dalle 9 alle 22.00 UTC sulla frequenza 3975 kHz con 1 kw di potenza per l’Europa settentrionale e occidentale, in lingua inglese; tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle 18 sulla frequenza 6160 kHz con 1 kw di potenza per la stessa area,in lingua inglese.

AUDIO No. 3- Shortwave Radio