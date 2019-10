ATTUALITÁ DX – 04/10

Ora che Radio Australia non va più in onda sulle onde corte, vi suggeriamo di ascoltare un’altra stazione: Reach Beyond Australia, attiva secondo il seguente schedule:

dalle 12 alle 12.30 UTC sulla frequenza 11875 kHz con 100 kw di potenza per l’Asia meridionale, tutti i giorni in lingua inglese

dalle 13.15 alle 13.30 UTC sulla frequenza 11750 kHz con 100 kw di potenza in lingua inglese per l’Asia meridionale il lunedì, mercoledì e venerdì

AUDIO NUMERO UNO – Reach Beyond Australia