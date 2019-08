Attitude for Destruction se presentará en Santa Fe

El 5 de septiembre, a las 21, Attitude for Destruction se presentará en Tribus Club de Arte, Santa Fe. Se trata de la banda tributo más grande y completa de Latinoamérica a Guns N’ Roses. El jueves recreará una noche a puro ’90s, donde también tocará Buey, banda hard rock integrada por los mismos músicos del tributo realizando canciones de su autoría. Tano Constantino, cantante de la banda, brindó detalles de lo que será la velada.

Attitude for Destruction

Formado en el año 2010, Attitude for Destruction es el show tributo a Guns N’ Roses más grande y completo de Latinoámerica.

Un gran trabajo y dedicación permite al grupo recorrer los escenarios más importantes de Argentina. No sólo están muy bien logrados los personajes de cada integrante, sino que Attitude eleva la apuesta al punto de recrear videoclips en vivo: «November Rain» con la aparición de «la novia», el ataúd y los funebreros; «You could be mine» con uno de los momentos más fuertes, la aparición de un Terminator, bailarinas y una gran puesta en escena y sonido, sumado a más de 15 cambios de vestuario en Axl Rose.

Attitude for Destruction propone al público viajar en el tiempo para recorrer la carrera musical de Guns N’ Roses en sus épocas doradas, los años ’90.