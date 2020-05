Atribuir al gobierno un plan para liberar presos es “politiquería”

Este domingo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero​, aseguró “no es cierto que hubo un plan del Gobierno nacional (para liberar presos); es una politiquería, es jugar mezquinamente con el miedo de la gente, y eso es lo que ha hecho parte del arco político de la oposición y es lamentable”, remarcó. Cafiero insistió en diálogo con TN que se trata de “decisiones judiciales donde el Ejecutivo no tiene nada que ver” y agregó: “Somos un Gobierno que no interfiere en la Justicia, que tiene total respeto a la República a la división de poderes; por eso no vamos a opinar sobre fallos judiciales”.

