Atlanta finalista en el Este

El último campeón de la Major League Soccer (MLS), Atlanta United, sigue firme en su marcha hacia la defensa del título alcanzado el año pasado con Gerardo Martino como entrenador, y hoy se clasificó a la final de la Conferencia del Este, en la que enfrentará a Toronto, tras imponerse con autoridad por 2 a 0 a Philadelphia.

El equipo canadiense se clasificó anoche al vencer en una de las semifinales por 2 a 1 al New York, que contó con dos argentinos en su formación inicial, el mediocampista Maximiliano Moralez (ex Racing y Vélez) y el delantero mendocino Valentín Castellano, integrante del seleccionado sub 23 dirigido por Fernando Batista.

Atlanta United contó hoy con cuatro de sus seis argentinos como titulares: los defensores Franco Escobar y Leandro González Pirez y los mediocampistas Gonzalo Martínez y Ezequiel Barco, mientras que el también volante Eric Remedi ingresó en el segundo tiempo y Héctor Villalba no fue incluido desde el banco por el entrenador holandés Frank De Boer.

Los de Atlanta se impusieron en su estadio Mercedes Benz con los goles de Julián Gressel a los 10 minutos del primer tiempo y el venezolano Josef Martínez (lleva cinco goles en seis partidos jugados de play offs) a los 35 del segundo.

En tanto, en la madrugada del viernes se definio el rival de Seattle Sounders, que anoche venció también por 2 a 0 a Real Salt Lake, en el clásico entre Los Ángeles Galaxy del técnico argentino Guillermo Barros Schelotto y Cristian Pavón, y Los Ángeles FC, en la Conferencia del Oeste Los Angeles Galaxy, dirigido por el argentino Guillermo Barros Schelotto, fue eliminado anoche en las semifinales de la Conferencia Oeste de la liga estadounidense de fútbol (MLS) al perder ante Los Angeles FC , por 5 a 3.

El cotejo se jugó en el Banc of California de Los Angeles FC y ahora el equipo angelino jugará la final de la Conferencia ante Seattle Sounders.

El triunfo de Los Angeles FC se concretó con goles del mexicano Carlos Vela, a los 16 y 40 minutos, el noruego Adama Diomande, a los 68 y 80, y el uruguayo Diego Rossi, a los 66.

Para el Galaxy convirtieron el argentino Cristian Pavón, a los 41, el sueco Zlatan Ibrahimovic, a los 55, y el venezolano Rolf Feltscher, a los 77. En la formación dirigida por Barros Schelotto ingresó en el segundo tiempo Fabio Alvarez, ex Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia y Atlético Tucumán.