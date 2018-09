ATER firmará un convenio con la prefectura naval

Cristina Tanga, titular de la oficina de ATER Concepción del Uruguay ratificó la información y brindó varias precisiones respecto al elevado nivel de evasión entre los dueños de yates y embarcaciones.

Tanga dialogó con la emisora local LT11 y detalló “Se hicieron dos operativos de fiscalización en marzo y abril de este año en las costas de Uruguay y Paraná. Gracias a esto se va regularizando la situación”.

Por otro lado destacó “Estamos a punto de firmar un convenio con prefectura que nos va a permitir hacer un cruce y regularizar todas estas embarcaciones que no están en nuestras bases”. A partir de esto, ATER realizará una intimación al contribuyente, “si no responde tenemos la facultad de inscribirlos de oficio, sino son situaciones que no se regularizan nunca y nos son justas para el resto de los contribuyentes” destacó Tanga.