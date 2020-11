ATEN permanecerá en casa de gobierno hasta recibir respuestas

El secretario general de ATEN Provincial, Marcelo Guagliardo, la adjunta Susana Delarriva y la secretaria gremial, Rosa Flores, presentaron hace instantes un nuevo pedido (el tercero en los últimos dos meses) para que el Gobierno Provincial convoque a una mesa de negociación de carácter urgente. En ese escrito también exigieron una respuesta para asegurar el cronograma de pago de diciembre y pago de aguinaldo.

Les dirigentes permanecerán en Casa de Gobierno hasta tanto sean recibidos, porque la realidad es que ya no pueden seguir sin tener garantizado el pago de sueldos y aguinaldos, y sin resolver la situación salarial que aqueja a les trabajadores de la Educación.

“Nuestros salarios tienen un retraso de más del 27% a octubre, con el agravante de poder llegar a ser más del 35% en el acumulado del año”, expresó Guagliardo, quien agregó que la pérdida es aún mayor “si se tiene en cuenta que de ese salario devaluado se sostienen los gastos de conectividad y equipamiento de informática para poder garantizar nuestro trabajo”.

“El Gobierno debe convocar de manera urgente la mesa de negociación que quedó postergada en marzo. No podemos seguir viniendo todos los días como mendigando una respuesta. Somos los maestros y maestras de los hijos del pueblo de Neuquén, merecemos respeto”, indicó mientras ingresaba al edificio de calle Roca, donde esperará, junto al resto de la comisión que lo acompaña, salir con una respuesta.

Caso contrario, aseguró que permanecerán ahí el tiempo que sea necesario. “Si no nos reciben estamos dispuestos a quedarnos acá”, remarcó y acotó: “Tenemos que lograr una respuesta a nuestros justos, legítimos y urgentes reclamos. Muchos de los compañeros que sostuvieron y sostienen el funcionamiento del Sistema Educativo en pandemia no llegan a fin de mes y muchos han quedado por debajo de la línea de la pobreza. No se puede seguir esperando”.

Mientras tanto, en las inmediaciones de Casa de Gobierno, comienzan a llegar algunes docentes que esperarán las resoluciones de lo que ocurra adentro. El gobernador, Omar Gutiérrez, debe atender la demanda que vienen haciendo desde hace meses.

La medida se realiza a la par de la convocatoria a Paritarias que hizo el Gobierno Nacional a través de Ministerio de Educación de la Nación, encuentro al que asiste la CTERA, que lleva entre sus reclamos la solución a los conflictos en las provincias, entre ellas el de Neuquén, que lleva ya 7 semanas con paros de 48 aún sin resolver.

De la siguiente forma Susana Delariva, secretaria adjunta de ATEN provincial, en dialogo con el “Regreso Informativo de la tarde”, expresaba lo siguiente…