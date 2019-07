ATE pidió que se haga efectivo el pago de la cláusula gatillo

El secretario general de ATE (Asociación Trabajadores del Estado), Gustavo Salas Correa, se refirió al pago de la cláusula gatillo, la que fue acordada en las paritarias de este año, y exigió que se pague el sueldo en tiempo y en forma a los trabajadores de las comunas. “Es complicada la situación y queremos que se regularice, el dinero no alcanza y la gente se endeuda con las tarjetas de crédito y los intereses son usurarios. Nosotros queremos que se actualice y se normalice el pago del 1 al 5 a más tardar, pero que se le pague a los trabajadores y que no haya esa discriminación de siempre al último las comunas y municipios y justamente son los más necesitados porque, ganan poco y tienen familias numerosas. El Poder Ejecutivo tendría que buscar una solución para todos los compañeros. No se guíen de la boleta de sueldo del mes pasado para calcular el 11%, la base de cálculo es de febrero”, explicó Salas Correa.