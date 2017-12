Asumió el reemplazante del suspendido juez Carlos Rossi

El suspendido juez Rossi enfrenta siete denuncias en su contra por presunto mal desempeño y falta de idoneidad a raíz de haberle otorgado la libertad condicional a Sebastián Wagner, condenado por el brutal crimen de Micaela García.

El hasta ahora Coordinador de la Defensoría Oficial de Gualeguaychú, Pablo Ledesma, fue designado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ) como Magistrado suplente a cargo del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú, en reemplazo del suspendido juez Carlos Rossi.

Ledesma indicó por LT11 que no es la mejor forma de llegar al cargo, pero eso no es lo difícil sino la situación problemática en que se encuentra el sistema carcelario. Además explicó que cada caso es particular y no todos los perfiles son iguales y no se pueden establecer criterios generalizados.

Por último, Ledesma señaló que desde del caso de Micaela García, cambiaron los mecanismo para todos los operadores carcelarios y judiciales de la provincia.