El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, puso formalmente en funciones al nuevo jefe de la Policía del Chubut, Miguel Gómez, y al subjefe de la fuerza, Néstor Ángel Gómez Ocampo.

Luego de asumir, el nuevo jefe de la Policía, Miguel Gómez, manifestó que “en lo personal no me sorprendió que me hayan designado en este cargo porque sabía que si Federico Massoni llegaba como secretario de Seguridad iba a pedir que este cerca de él, teniendo como consigna principal la de trabajar en la calle”.