Asumen circulación viral del coronavirus

La ministra de Salud del Chaco Paola Benítez, brindó un informe en el que actualizó la situación sanitaria al 17 de marzo de 2020 y se refirió a un nuevo caso confirmado el 16 de marzo, al que asume como producto de “circulación viral“: “se trata de una mujer médica de 46 años quien se habría reportado con sígnos y sintomatología el pasado 12 de marzo. Se le tomaron muestras que fueron enviadas al Instituto Malbrán y habría dado positivo, esto es lo que nos confirman desde Nación. Esta persona no refiere antecedentes de viaje al exterior ni a ciudades donde hay circulación viral positiva, ni tampoco puede referir contacto con algún caso sospechoso o algún caso confirmado. Teniendo en cuenta que es una médica que se desempeña en el Hospital Perrando de Resistencia, en un área con contactos de pacientes, refiere haber tenido contacto con personas con sintomatología respiratoria quienes no habrían referido antecedentes de viajes al exterior ni tampoco contactos con casos sospechosos. Como no se puede descartar el contagio de persona a persona, por casos con infección respiratoria, vamos a asumir este caso como un caso probable de circulación viral en la provincia. Es por ello que asumimos que entramos en la etapa de mitigación para la cual la provincia se viene preparando y se encuentra trabajando desde el inicio”:

La ministra informó asimismo que el parte al 17 de marzo de 2020 indica: coronavirus: 11 confirmados, de los cuales 6 son importados: una mujer de 76 años, una de 34, un hombre de 61 años (fallecido) y otros tres casos que fueron los últimos que se reportaron: estas tres personas provienen de una viaje a Singapur y están cumpliendo el protocolo correspondiente y se encuentran en buen estado general. De los 11 casos se detectaron 3, de contacto estrecho, y uno de contacto casual, todo ello agregado al caso de la médica de 46 años sindicada como de probable circulación viral.

En lo referido al dengue, a la misma fecha, hay consignados 100 casos confirmados y 423 positivos.