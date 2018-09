Aseveran que son “muy pocos” los taxistas que trabajarán este martes

Eduardo Jacob, de la Cámara de Taximetristas de Paraná, confirmó que el sector decidió que ante el paro nacional de este martes, se “dejará en libertad de acción” pero son muy pocos los que quieren trabajar, porque “corren los riesgos por su cuenta”. Consideró “peligroso” que cualquier persona rompa un vidrio o algo por el estilo, por lo que se recomienda no trabajar. No obstante aclaró que los paros nacionales se realizan sólo en Argentina, “acá para salir adelante hay que trabajar no con los paros”, aseveró en declaraciones con Aire de todos.