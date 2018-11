Aseguran que la interna del PJ no afectará la conducción de Concejo

Si bien el peronismo tucumano está fragmentado luego de la pelea entre Juan Manzur-Osvaldo Jaldo y José Alperovich, en el Concejo Deliberante no quieren resignar espacios de poder a Cambiemos. “Estamos trabajando hace tiempo en un espacio que es opositor a la Intendencia, y en esta ocasión, al haber una diferencia política entre nuestro conductor, que es el senador (José) Alperovich y el gobernador (Juan) Manzur, no va afectar para nosotros lo que es la institucionalidad del Concejo. En ese sentido estamos trabajando para que no haya modificaciones”, precisó el concejal alpervichista Dante Loza.