Aseguran que estamos a tiempo de detener el cambio climàtico

Marcelo Sternberg es profesor de Ecología, cordobés y está radicado hace 30 años en Israel donde ejerce la docencia en la Universidad de Tel Aviv. Sostuvo que el calentamiento global es producto del cambio climático y lo atribuyó a las acciones del hombre y a la falta de políticas de los Estados. Dijo que la quema de petróleo y la utilización de energía que produce gases, provoca un aumento de la temperatura. Sostuvo que la histórica bajante que experimenta el río Paraná, al igual que otros fenómenos que se suceden en el mundo, es consecuencia del modelo de desarrollo que no tiene en cuenta la conservación de la naturaleza. “La deforestación de los bosques, que antes servían de base para absorber los gases invernaderos, ya no existen”, lamentó. Por otra parte, consideró que “Argentina no tiene un plan integral del manejo de cuencas” y opinó que “el Estado está inexistente, todo manejado por los privados, que sólo buscan la maximización de la rentabilidad”. Por último, manifestó que “estamos a tiempo” de detener el cambio climático empezando por los hábitos de consumo.

