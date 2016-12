Aseguran que el expediente por la municipalización de Las Grutas avanza en la justicia

La ex legisladora Marilyn Gemignani, impulsora de la ley que fija la municipalización del balneario Las Grutas y que fue denunciada como inconstitucional en la Justicia, por lo que no se efectivizó, relató a Nacional Viedma que el 15 de diciembre el expediente ingresó a la Procuración General para que dictamine sobre el recurso interpuesto por las autoridades del Municipio de San Antonio Oeste para que se anule esa norma.

“La procuradora –Silvia Baquero Lazcano- dictaminó, pero no se hizo público y hoy es el último día antes de la feria”, sostuvo la ex parlamentaria.

Recordó que “desde que el Superior Tribunal de Justicia recibe el dictamen de la procuradora se considera que está para el análisis, se hace el sorteo de los jueces y tienen 90 días hábiles para emitir una resolución”.

Explicó que “la Fiscalía de Estado se presentó –en defensa de la ley- cuando se pidió la nulidad, después de esto lo que queda es la Corte Suprema” y adelantó que supone que “si el resultado es desfavorable para el municipio ya dijeron que van a apelar”.

Admitió que “en Las Grutas muchos estaban impacientes y enojados pero había que respetar a la justicia que va caminando”. No obstante cuestionó que desde la comuna sanantoniense “nos quieren vender todo antes de que Las Grutas sea municipio, están rapiñando hasta último momento”.