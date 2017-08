Artusi: “Lo importante es que quitemos el pago de Ingresos Brutos a los créditos hipotecarios”

José Antonio Artusi, diputado provincial (Cambiemos), se refirió a las declaraciones del gobernador Gustavo Bordet, quien manifestó que el proyecto para eximir del Impuesto a los Ingresos Brutos a los créditos hipotecarios en Entre Ríos, no sale en la provincia por responsabilidad de los legisladores de Cambiemos. “El que primero presentó un proyecto de ley en ese sentido, fui yo y los diputados de Cambiemos no lo hemos votado porque no ha tenido tratamiento en la Comisión de Hacienda”, aseguró Artusi.

En diálogo con el Departamento Informativo de LT14, Artusi indicó que fue el quien presentó primero un proyecto de ley para eximir del Impuesto a los Ingresos Brutos a los créditos hipotecarios en Entre Ríos. “Tomó estado parlamentario poco después y fue girado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, después el presidente de la Cámara baja, Sergio Urribarri, presentó un proyecto de ley similar, tomó estado parlamentario en junio y fue girado a la misa comisión, y es evidente que los diputados de Cambiemos no lo hemos votado porque el mismo no se ha tratado”, señaló.

Seguidamente indicó: “No importa quién presentó primero el proyecto, no importa quién se lleve los méritos, lo importante es que quitemos el pago de Ingresos Brutos a los créditos hipotecarios para reducir aún más el monto de las cuotas y que de esta manera Entre Ríos se pueda sumar al verdadero boom de créditos hipotecarios que está habiendo en el país a partir de la implementación de este nuevo sistema que puso en marcha el gobierno nacional”, argumentó Artusi.

Por último, el legislador expresó: “Vamos a tratar de que en la próxima sesión, sin más demora, Entre Ríos pueda sumarse a esto, ya que es el aporte que podemos hacer para que familias puedan acceder a la vivienda única”.