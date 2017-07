Arte y violencia: “Siempre me llamó la atención el nivel de violencia que tenemos en la Argentina”

En una nueva emisión de Quedamos En El CCK, Susana Reinoso y su equipo dialogaron con Karina El Azem, una de las artistas que participa en “Formas de Violencia”, una exposición que plantea un abordaje diferente a este tema ampliamente revisitado en la historia de la literatura y del arte. “Siempre me llamó la atención el nivel de violencia que tenemos en la Argentina”, indicó.

“Formas de Violencia” puede visitarse hasta el 20 de septiembre, de miércoles a domingo (y feriados), de 13 a 20 hs., en el sexto piso del Centro Cultural Kirchner.

Por otro lado, se comunicaron con María Luján Picabea, licenciada en Comunicación Social y autora del libro “Este no es un cuento: Aquí no me cuento”, un libro que invita a los más chicos a contar su propia historia, para aprender y superar miedos y tabúes. “La literatura infantil ocupa un espacio cada vez más importante”, afirmó Picabea, en el marco de la 27º Feria del Libro Infantil y Juvenil que se desarrolla en el CCK, donde la escritora brindará un taller para niños, el próximo martes a las 15.

Por último, recibieron a la pianista Fernanda Morello y al bajista Lisandro Abadie, quienes se presentarán mañana con “Amor de poeta”: Obras para canto y piano de Robert y Clara Schumann , a las 20 hs., en la Sala Argentina del Centro.