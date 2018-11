Arismendi: “la Viceintendente sufre violencia de género por parte de Garay”

Días atrás se conoció la noticia de que la administración municipal de Mariano Garay apartó de sus funciones a Miguel Ángel Arismendi, quien hasta el jueves se desempeñaba como secretario de Relaciones Internacionales, alegando razones meramente políticas.

“Fue el día jueves, que hemos dejado de ser parte de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Municipio. El único fundamento que me dio es que eran cuestiones políticas, puede ser, porque yo no soy del mismo partido de él. Yo pertenezco al Partido Nuevo, soy un aliado. Yo ya lo venía esperando por las distintas actitudes que tenía el Intendente para con mi persona”, indicó Arismendi.

Por otro lado, cuestionó el accionar de Garay en lo que hace a su propio partido político. “Este hombre (Mariano Garay) no tiene claro lo que es ser socio, o ser de un partido, que él no sabe si integra ya. Con el presidente del partido no tiene relación, la viceintendente (Vivian Storti) es de ese partido, y padece violencia de género por parte de este señor. A la viceintendente le sacó las funciones que le corresponden por carta orgánica”, expresó Arismendi.