Arismendi dijo que el Santurtum incluyó un jugador no habilitado

Miguel Ángel Arismendi, presidente de la Liga Santotomeña de Fútbol, hizo referencia a las sanciones que dieron que hablar en los últimos cotejos.

Arismendi contó que el Atlético Santurtum incluyó en su equipo un jugador extranjero, que para hacerlo había que cumplimentar diferentes requisitos, que el club no hizo.

“El encuentro era importante porque le estaba dando un pase a un provincial a cualquiera de los dos: Santurtum o Sarmiento. El tribunal se inclina por unanimidad a favor del otro club. Y empezó todo un problema”, añadió Arismendi.

No obstante, el presidente de la liga agregó que el club fue presentando documentación, pero que al momento del partido, el jugador brasilero no estaba habilitado.