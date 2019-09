Lisi Estaràs estrena Vernáculos junto a Ariel Eberstein

Un grupo de personas redefine una identidad colectiva. A través de un folklóre reinventado en donde la empatia, la fuerza de grupo, el lugar del individuo, la relación del hombre con la naturaleza, son algunos de los temas de estos Vernáculos.

A través de un lenguaje instintivamente físico la obra se convierte en un collage emocional que juega con los límites de lo desconocido y la búsqueda de lo autentico.

La banda sonora original de Gabriel Chowjnik nos sumerge en un universo energético y sensual en donde la música del compositor y poeta italiano Giacinto Scelsi (1905-1988) resalta como un contrapunto de esta masa heterogénea y furiosa.

Estas composiciones de un solo tono encarnan la multiplicidad de lo que significa ser de alguna manera una unidad. Vernáculos es un intento de volver al núcleo y reinventar la historia, un tipo de historia que cuestione y renueve nuestro presente.

La Compañía Nacional de Danza Contemporánea convocó a la coreógrafa internacional Lisi Estaràs para la creación de una nueva obra que propone volver al núcleo y reinventar la historia. Un relato que cuestiona y renueva nuestro presente.

Acerca de Lisi Estaràs: bailarina y coreógrafa Nació en Córdoba, Argentina, es una bailarina y coreógrafa de danza contemporánea, integrante de la compañía belga de danza contemporánea Les Ballets C de la B. Nacida en Argentina, Lisi Estaràs comenzó a los 14 años una formación en cuanto a danza clásica, y paralelamente, siguió estudios en materia de asistencia social.

A los 17 de edad, se inició en danza en la Universidad Nacional de Córdoba. En 1990, la posibilidad de poder financiar sus estudios en Israel, le permitió ir a formarse y trabajar primero en Jérusalem, en la Rubin Academy of Music and Dancey, y luego en Tel Aviv, en una compañía israelita de danza moderna y contemporánea llamada Batsheva Dance Company. En 1996, Lisi Estaràs se trasladó a Europa, instalándose primero en Amsterdam, y al año siguiente integrando el grupo Les Ballets C de la B de Gand (Bélgica), donde la propia bailarina fue la intérprete principal en piezas tales como Lets Op Bach, Wolf, Vsprs, Pitié !, Chœurs, todas ellas del coreógrafo belga Alain Platel, así como en la pieza Tempus Fugit de Sidi Larbi Cherkaoui.

En el año 2000, Lisi participó asimismo en la pieza fundacional Una vida inútil del colectivo de teatro-danza conocido como Peeping Tom. Y en el año 2007, la propia Lisi Estaràs creó su primera gran coreografía a la que tituló Patchagonia, y que se presentó en Bruselas (Bélgica), en el teatro Les Tanneurs, así como en varios otros centros de espectáculos en los años siguientes. Coreografías. 2005 : La Mancha, 2006 : Bartime, en colaboración con Einat Tuchman, Isnel da Silvera, y Darryl Woods, 2007 : Patchagonia, 2009 : Bolero de Ravel, durante el ‘Festival van Vlandereen and Square Brussels’11, 2010 : Primero/Erscht 2012 : Dans Dans.

Acerca de Ariel Eberstein: nació en Buenos Aires, Argentina en 1979 y descubrió el contrabajo a la edad de 16 años. En 1997, comenzó a estudiar el contrabajo en Buenos Aires con Miguel Angel Villaroel. Pronto, su compromiso con este instrumento le otorgó en 2002 una beca de la Fundación Antochas (Buenos Aires) para estudiar en Viena con James Rapport y Andrew Ackerman.

Más tarde se mudó a Bélgica para continuar sus estudios en el Conservatorio Koninklijk de Bruselas con Frank Coppieters, donde completó su maestría después de un programa de intercambio Erasmus en el Conservatorio Koninklijk Den Haag en 2010 con Quirijn van Regteren Altena. Después de sus estudios formales, continúa mejorando sus habilidades musicales a través de clases magistrales y clases privadas.

11, 12, 17, 19 y 24 DE SEPTIEMBRE, a las 20

Sala Argentina, CCK