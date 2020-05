Argentinos varados en España reclaman un cronograma de vuelos para regresar

Matías Racciatti, es un argentino que se encuentra varado en España. Llegó a este país hace dos meses con motivo de vacacionar por 15 días. En diálogo con LT14 Nacional Paraná, contó que aún no tiene respuestas de cuándo podría volver a Buenos Aires. Además, mencionó que entre el 26 de marzo y el 26 de abril no se concretó ningún vuelo con destino a Argentina. Racciatti, indicó que desde el Consulado priorizan el regreso de personas con mayores necesidades, se concreta una lista de personas y Aerolíneas Argentinas conforma una lista de posibles pasajeros. “Pero te enterás unos días antes si viajas o no, nosotros lo que necesitamos es que haya un cronograma de viajes, expresó Racciatti.

