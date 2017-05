Argentinos tiene una dura visita en Caballito ante Ferro

Argentinos Juniors, líder de la Primera B Nacional, visitará hoy a Ferro Carril Oeste, que se encuentra al acecho del segundo ascenso a Primera División, en el partido más destacado de la 33ra. fecha del principal torneo de ascenso.

Argentinos Juniors encabeza las posiciones del certamen con 60 puntos, más que sus inmediatos perseguidores, Brown de Puerto Madryn y Nueva Chicago, mientras que Ferro suma 48 unidades, tan sólo a una de Chacarita Juniors.

Luego de un comienzo con dos derrotas, ante Instituto de Córdoba y Brown de Adrogué, el ‘Bicho’ hilvanó una seguidilla de resultados y, con 7 victorias y 3 empates, logró despegarse del resto del pelotón y convertirse en candidato de fierro para uno de los dos ascensos directos a la máxima categoría.

El entrenador Gabriel Heinze, después de algunas idas y vueltas, parece haber encontrado el equipo, que la fecha pasada dio una muestra de su gran momento goleando 5-1 a All Boys, pero en este encuentro no podrá contar con Iván Colman, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo ante los de Floresta, y su lugar sería ocupado por Alexis Mac Callister.

Enfrente estará Ferro, otro equipo que viene en franca levantada desde la llegada del técnico Marcelo Broggi, quien asumió en el cargo durante el receso, en lugar de Gustavo Coleoni, y logró 5 victorias, 5 empates y sufrió solo una derrota, con lo cual logró meterse en la pelea por el segundo ascenso.

Para el encuentro de mañana, Broggi no contará con el defensor Jontahan Bay y el mediocampista Reinaldo Alderete, quienes deben pagar una fecha de sanción por haber llegado a las cinco amarillas, y sus lugares serían ocupados por Cantos y Maximiliano Fornari o Brian Aquino, respectivamente.

En otro partido importante en la lucha por subir a la máxima categoría, Guillermo Brown de Puerto Madryn, que tiene un partido postergado ante Flandria, recibirá a Chacarita Juniors, que no consigue regularidad en los resultados y no puede dejar escapar la posibilidad de sumar los tres puntos ante un rival directo.

Los de Madryn estuvieron punteros del campeonato hasta el impase veraniego, pero luego se derrumbaron y solo consiguieron 2 victorias, 6 empates y 3 derrotas, con lo cual pusieron en juego sus chances de ascenso, mientras que el ‘Funebrero’, con 4 ganados, 3 igualados y 4 caídas, viene alternando buenas y malas que no le permiten dar el zarpazo definitivo.

Gastón Esmerado, cuyo equipo viene de perder 2-0 con Instituto, recuperará a Jonatan Bauman, quien cumplió la fecha de suspensión y volverá en lugar de Santiago Giordana, mientras que Gastón Coyette, entrenador de los de San Martín, haría una sola variante en relación al once inicial que viene de caer 2-1 con Brown de Adrogué, con el regreso de Federico Rosso por Alan Robledo.

Por su parte, Nueva Chicago, que vio frenada su buena racha de cuatro victorias consecutivas con la derrota en el clásico ante All Boys (2-0) y el empate con Ferro (1-1), buscará retomar la senda ganadora ante Almagro (42 puntos), que necesita una victoria para encarar la recta final del campeonato con alguna esperanza.

Sergio Rondina, técnico del ‘Torito’ de Mataderos, no haría cambios en relación al equipo que viene de igualar 1-1 con Ferro, pero lo duda siempre pasa por saber si Christian Gómez, clave cada vez que ingresa, será titular o irá al banco de suplentes, en tanto que Carlos Mayor, entrenador del ‘Tricolor’, presentará el mismo once inicial que la fecha pasada igualó 0-0 con Los Andes.

En Adrogué, Brown (44), entonado por el empate con Argentinos (0-0) y las victorias sobre Instituro (2-0) y Chacarita (2-1), será local ante San Martín de Tucumán, que luego de un reinicio complicado parece haber encontrado el rumbo y lleva cinco partidos sin perder, con tres victorias consecutivas.

En Corrientes, Los Andes (42), que hace siete fechas no conoce la derrota -2 victorias y 5 empates-, visitará a Boca Unidos (32), que ocupa los últimos puestos de la tabla de posiciones y no ganó desde el reinicio del campeonato -6 empates y 5 caídas-.

Por último, en la pelea por mantener la categoría, Estudiantes de San Luis (35), que hasta el momento sólo supera en los promedios a los cuatro equipos que están perdiendo la categoría, visitará a Villa Dálmine (32), que logró cortar la sangría de seis derrotas consecutivas con el 2-1 sobre Crucero del Norte.

En Santiago del Estero, Central Córdoba (42), que suele hacerse fuerte jugando en casa, intentará sumar los tres puntos ante Gimnasia de Jujuy (40), que como visitante solo derrotó a Juventud Unida de Gualeguaychú y Nueva Chicago, para salir de la zona roja de los descensos.

Atlético Paraná (26), último en la tabla de posiciones y con el peor coeficiente en los promedios, buscará ganar tras diez fechas ante Crucero del Norte (28).