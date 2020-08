Argentinos en Francia repudiaron la presencia del ex presidente Macri

El viaje de Mauricio Macri a Francia generó mucha repercusión en la Argentina, ya que llamó la atención el viaje del ex presidente en medio de la crisis sanitaria que afecta al país y a todo el mundo. Horas después de su llegada, en el país europeo se convocó a una manifestación contra la presencia del dirigente del PRO. La Asamblea de de Ciudadanos Argentinos en Francia convocó a una manifestación en repudio a Macri.

Uno de los organizadores de la protesta, Javier Zorrilla, indicó que la marcha intentó “canalizar la bronca” que genera el viaje de un referente político “que no toma la responsabilidad de su gestión y del rol político que tiene como ex presidente” y aseguró que el ex jefe de Gobierno “se maneja con una impunidad muy grande”.

En diálogo con Radio Nacional, Zorrilla criticó al ex presidente, afirmó que su “indiferencia y lujo genera mucha bronca” y aseguró que “no responde a las reglas, con esta impunidad que siempre mostró, y no toma la responsabilidad de su gestión y del rol político que tiene como ex presidente”.

“En medio de la crisis, decide irse. No es algo malo, pero en este contexto, y como representante de una fuerza política, tiene que responder ante la sociedad por las consecuencias de su mandato”, señaló.

En tanto, afirmó que la movilización “fue un éxito” y destacó la participación de otras organizaciones argentinas y francesas. Además, dijo que, para la prensa local, la visita de Macri “es indiferente”.

El ex presidente viajó a Francia el jueves pasado, donde cumplirá 14 días de cuarentena antes de dirigirse a Zúrich, Suiza, a la sede de la FIFA. Cabe recordar que Macri es el actual presidente de la Fundación FIFA.