Argentine : nouvelles conditions d’accès au pays depuis l’étranger

Le gouvernement national a établi de nouvelles réglementations pour l’entrée d’arrivants dans le pays. Les mesures sont en vigueur jusqu’au 31 janvier. Seuls les citoyens et/ou résidents arrivant avec une PCR négative seront autorisés à entrer dans le pays. Ces mesures sont une réponse à la recrudescence des cas ces dernières semaines.

Les aéroports d’Ezeiza et de San Fernando sont les seuls points d’accès autorisés aux citoyens et/ou résidents argentins pour le retour au pays. Un test PCR négatif doit être soumis dans les 72 heures précédant leur arrivée, plus un isolement obligatoire pendant 7 jours.

Les personnes qui n’ont pas pu effectuer un test PCR négatif 72 heures avant l’embarquement dans le pays d’origine peuvent le faire à leur arrivée à Ezeiza.

L’entrée des étrangers a également été limitée, sauf dans les cas expressément autorisés par la Direction nationale des migrations du ministère de l’Intérieur, qui acceptera des retours dans le cadre du regroupement familial ou pour des raisons de travail. Conformément aux recommandations du ministère de la santé, les vols à destination et en provenance du Royaume-Uni continuent d’être suspendus en raison de la situation épidémiologique dans ce pays.

Les Argentins appartenant à des groupes à risque ont été particulièrement conseillés de ne pas se rendre à l’étranger, afin d’éviter les difficultés et les conditions sanitaires requises pour la réadmission, et ce d’autant plus que les conditions épidémiologiques évoluent rapidement.

Par voie terrestre, seuls les Argentins ou les résidents ayant quitté le pays avant le 25 décembre 2020 seront autorisés à entrer. Ceux qui sont partis après cette date ne doivent entrer que par les aéroports autorisés à cet effet. Dans tous les cas, ils doivent avoir une PCR négative et effectuer une quarantaine obligatoire de 7 jours.

Les postes frontières de Saint-Sébastien (dans la province de Terre de Feu, l’Antarctique et les îles de l’Atlantique Sud) et de l’Integración Austral (Santa Cruz) sont exemptés de la restriction d’entrée et de sortie, afin d’assurer le transit avec la République du Chili et la connexion de la province de Terre de Feu avec le reste du pays.

Entre-temps, le reste des frontières terrestres sont fermées.

