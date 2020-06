Argentine : cent jours de pandémie

PHOTO 1- Reimundo Vigo Murga, chef du service de chirurgie plastique de l’hôpital Pedro Fiorito à Avellaneda, province de Buenos Aires, a surmonté deux cancers et est sorti après s’être remis d’un coronavirus grâce à un traitement au plasma. « Il faut avoir une force spirituelle et un état émotionnel à 100 % car on se bat seul avec la mort », a-t-il dit.

PHOTO 2 – Le président Alberto Fernandez a lancé un appel à une action commune face à la crise mondiale déclenchée par le coronavirus en participant jeudi à une vidéoconférence avec les dirigeants d’Amérique latine et des Caraïbes.

PHOTO 3- Dans la province de Tucumán, au nord de l’Argentine, l’opération BAF (Recherche active de fébriles) a été menée cette semaine. La zone métropolitaine de cette province est considérée comme l’une des plus à risque du pays en raison de la concentration de nombreux quartiers vulnérables.

PHOTO 4- Dans la province de La Rioja, au nord-ouest de l’Argentine, le Corridor touristique de l’Ouest a été ouvert le week-end, uniquement pour le tourisme local et en raison de la chute de la contagion du Covid. Le parc national de Talampaya (photo) est l’un de ceux qui ont été activés.

PHOTO 5- Dans la province de Río Negro, en Patagonie argentine, il y a eu un retour partiel de l’activité des employés de l’État dans les municipalités qui sont en phase 5 de la quarantaine de coronavirus. Les employés ont dû suivre une formation obligatoire sur les protocoles sanitaires.

Une “nouvelle normalité” face à la pandémie

PHOTO 1- Le spécialiste des maladies infectieuses Fernando Polack, avec une équipe multidisciplinaire de 70 personnes, mène une étude pour déterminer si l’application de plasma provenant de personnes ayant souffert de coronavirus à des patients présentant des symptômes précoces de Covid-19 peut arrêter la progression de la maladie. Si le résultat est positif, il s’agira d’une contribution originale de l’Argentine pour contrer la pandémie.

PHOTO 2- La pandémie de coronavirus pourrait quadrupler l’insécurité alimentaire en Amérique latine et pousser 14 millions de personnes dans la famine en confinant les gens dans leurs maisons, en détruisant des emplois et en sapant les économies. Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a mis en garde contre cette situation.

PHOTO 3- Sofia Vier est devenue la première femme pilote de chasse d’Argentine avec son vol de baptême jeudi dans la province de Mendoza. Le ministre de la défense de la nation, Agustín Rossi, et le gouverneur de la province, Rodolfo Suárez, ont participé à l’événement.

PHOTO 4- Dans tout le pays, les villes et districts sans cas ou avec des semaines sans nouvelles infections maintiennent une quarantaine souple avec ouverture de magasins, sorties récréatives et activités professionnelles qui étaient fermées. Ce sont les cas de Corrientes (dans le nord-est), Mendoza (dans le centre-ouest), Salta et Catamarca (dans le nord du pays), et des villes de la province de Buenos Aires.

PHOTO 5- Le président Alberto Fernández a déclaré mercredi que “chaque entreprise qui rouvre” en pleine pandémie “est un acte de célébration”. Il a fait ces déclarations lors de la réouverture de l’usine Toyota dans la ville de Zarate, province de Buenos Aires.

ARGENTINE ET COVID : UN PAYSAGE DIFFÉRENT

PHOTO 1- La production industrielle argentine commence à fonctionner avec des contrôles souples dans la région métropolitaine de Buenos Aires, le Gran Rosario (à l’est du pays), le Gran Cordoba (au centre du pays). Sur tout le territoire, il existe des levées partielles de l’isolement pour les industries (Télam).

PHOTO 2- Le président Alberto Fernández a insisté sur le fait que “la normalité n’existe plus” dans la vie quotidienne des Argentins, en raison des effets de la pandémie. Il a également demandé de “ne pas douter de ce qui a été fait” pour prévenir les décès et les infections (Télam).

PHOTO 3- Alors que dans plusieurs régions d’Argentine, on a constaté un retour en arrière sur la flexibilité de la quarantaine pour le Covid, dans des provinces comme Jujuy (dans le nord du pays), l’industrie hôtelière est réouverte au tourisme intérieur, avec des contrôles sanitaires et la fermeture des frontières (Télam).

PHOTO 4- Le ministère de la santé de Tucumán (province du nord-ouest de l’Argentine) a indiqué que 4 200 cas de dengue ont été enregistrés, un chiffre qui dépasse le plus haut sommet historique atteint jusqu’à présent par cette endémie, qui était en 2009.

PHOTO 5- Les interprètes de l’Orchestre Symphonique Municipale d’Avellaneda (banlieue sud de Buenos Aires) et ceux de l’Orchestre Symphonique de Salta (nord de l’Argentine) ont donné une partie de leur salaire pour collaborer avec des collègues indépendants ou des soupes populaires touchés par l’isolement face à la pandémie (Télam).

ARGENTINE ET COVID : UN PAYSAGE DIFFÉRENT

PHOTO 1- Le mercredi 13, la première session à distance de l’histoire du Parlement argentin a été ouverte. L’audition cherchera à approuver une vingtaine de décrets émis par le gouvernement national pour atténuer les effets de la pandémie de coronavirus dans le pays. (Telam)

PHOTO 2- Des opérations de désinfection sont menées dans tout le pays dans les hôpitaux, les transports en commun, les hôpitaux gériatriques et les centres de confinement social où des cas ont été détectés. Et dans les quartiers où les voisins exigent des patrouilles de prévention.

PHOTO 3 – Les commerces de détail à proximité, les restaurants “à emporter” et certaines foires d’approvisionnement de quartier ont commencé à fonctionner cette semaine dans tout le pays, même dans la ville de Buenos Aires, qui maintient une quarantaine avec un contrôle accru en raison du nombre de personnes infectées, le plus élevé d’Argentine (Telam).

PHOTO 4- Un respirateur alternatif pour les soins intensifs a été entièrement développé avec des apports nationaux en seulement 55 jours par des chercheurs de l’Institut national de technologie industrielle (INTI), en collaboration avec de petites entreprises et d’autres organismes publics. Il est déjà dans la dernière phase d’essais avant son utilisation chez les patients (Telam).

PHOTO 5 – Un groupe de travailleurs de secteurs tels que les centres d’appel, les livreurs, la gastronomie et les enseignants d’écoles privées ont manifesté dans le centre de Buenos Aires pour exiger des améliorations de leurs conditions de travail et la réponse des syndicats aux licenciements et à la précarité de l’emploi (Telam).

Argentine : les défis de la COVID

PHOTO 1- Des chercheurs de l’Institut Leloir et du Conicet en Argentine ont mis au point le premier test du pays pour détecter les anticorps capables de combattre le nouveau SRAS-CoV-2. Il servira à contrôler la réponse immunitaire des patients infectés et à déterminer le statut des professionnels de santé exposés au virus. (Telam)

PHOTO 2- Les sessions virtuelles du Congrès national sont considérées par toute l’arche politique comme “un changement de paradigme du système démocratique” en Argentine. (Telam)

PHOTO 3- Des organisations de gauche ont protesté devant l’Obélisque, dans la ville de Buenos Aires, en plein isolement social. Malgré cette mesure controversée, ils ont déclaré maintenir la distance de deux mètres entre eux, et l’utilisation de masques. Ils ont réclamé une aide alimentaire et de l’eau potable pour les bidons-villes de la capitale et de la province de Buenos Aires. (Telam)

PHOTO 4- Dans plusieurs villes d’Argentine, il y a eu de longues files de bénéficiaires du paiement de l’aide économique pour pallier l’arrêt de travail qu’impliquent les 40 jours de quarantaine obligatoire en Argentine. (Telam)

PHOTO 5- Dans des villes comme Buenos Aires et Cordoba – au centre du pays -, les entreprises textiles qui avaient fermé pendant un mois ont recommencé à produire avec la fabrication de masques et de camisoles à usage médical. (Telam)

L’Argentine, un nouveau paysage

PHOTO 1- Des scientifiques argentins ont identifié la séquence génétique du coronavirus chez 26 patients. Cela permettra de répondre à quelles sont les caractéristiques du SRAS (Covid 19) qui circule dans le pays.

PHOTO 2- Le théâtre Lola Membrives, emblème de l’avenue Corrientes, dans la ville de Buenos Aires. Jusqu’à la levée totale des mesures d’isolement social, il n’y aura pas de théâtre ni de concerts dans le pays.

PHOTO 3- Le port d’un masque est obligatoire dans toute l’Argentine pour la circulation dans les rues et dans les transports publics comme le métro de la ville de Buenos Aires.

PHOTO 4- Dans la ville de Ceres, Santa Fe, au centre-est de l’Argentine, un bébé est né, que ses parents ont baptisé “Ciro Covid” (image du registre de l’hôpital).

PHOTO 5- À la gare de Constitución, l’un des principaux terminus ferroviaire reliant la Capitale et la province de Buenos Aires, des tests rapides de COVID-19 sont déjà en cours de réalisation.

PHOTO 1- Mafalda, la fille argentine la plus célèbre du monde, en période de quarantaine anticoronavirus. Quartier San Telmo – Ville de Buenos Aires

PHOTO 2 – L’hôpital Garraham, une référence en pédiatrie en Amérique du Sud, a limité les soins aux cas d’urgence et à ceux avec COVID-19. Le gestion de l’État, un paradigme de l’Argentine.

PHOTO 3- L’Argentine est entrée dans la lutte contre la pandémie avec un profond fossé social et économique sur tout le territoire. On estime que d’ici la fin de 2020, au moins 50 % de la population aura des besoins économiques et sociaux.

PHOTO 4- L’isolement social s’étendra à tout le pays jusqu’au mois de mai. Et dans la ville de Buenos Aires, la protestation des citoyens a réussi à empêcher l’application de la règle du “ghetto”, pour que les personnes de plus de 70 ans aient à demander un permis spécial pour sortir de leur domicile.

PHOTO 5- Bien que le nombre d’infections ait été réduit dans tout le pays, au moins 15 à 20 % des médecins et des travailleurs de la santé sont infectés. La situation est jugée “alarmante”.

La ville vide semaine 3 – L’Argentine en quarantaine

PHOTO 1- La plupart des fréquences de Radio Nacional, FM et RAE, sont regroupées dans le studio AM en raison des mesures de distanciation sociale dictées par le gouvernement.



PHOTO 2- Les lions de mer sont retournés au port de Mar del Plata, une ville côtière de la province de Buenos Aires, sur des brise-lames qui regroupaient de nombreux pêcheurs et acheteurs à l’époque pré-pandémique.



PHOTO 3- Dans les transports publics de tout le pays, des mesures de protection ont été prises pour les conducteurs et les passagers.



PHOTO 4- Dans différentes provinces du pays, des centaines d’ouvriers du bâtiment travaillent contre la montre pour construire des modules sanitaires d’assistance ou des infections COVID-19.



PHOTO 5- La rue piétonne Florida à Buenos Aires est complètement vide. Et l’équipe de maintenance de Claudia, Iana, Sara et Natalia qui se déplacent jusqu’à deux heures de chez elles pour prendre leur service au centre de la ville, à 7 heures du matin.

Semaine 2 – L’Argentine en quarantaine

PHOTO 1 : Les kiosques à journaux dans les grandes villes du pays restent ouverts malgré la baisse encore plus importante des ventes des journaux sur papier.

PHOTO 2 : Dans les principaux centres urbains, il y a des plaintes par manque de nourriture, d’hygiène et de produits de prévention. Il y a également des plaintes concernant les prix excessifs. Le gouvernement national a autorisé des contrôles sur l’ensemble du territoire pour mettre fin à la spéculation.

PHOTO 3 : Le Margot, un des bars historiques de Buenos Aires, dans le quartier de Boedo, reste fermé, ce qui n’était pas arrivé depuis 1902.

PHOTO 4 : De nombreux magasins locaux dans les villes de tout le pays ont mis en place le système de livraison à domicile de nourriture, de boissons et de médicaments.

PHOTO 5 : En Argentine, les élèves des écoles publiques et privées de tous niveaux reçoivent des devoirs et des cours en ligne. Mais cette situation n’atteint pas le 40 % de ceux qui n’ont pas accès à l’internet ou dont les familles ne disposent pas de la technologie adéquate.

PHOTO 6 : Dans cinq provinces du pays, Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, Chubut, plus la ville de Buenos Aires, l’utilisation d’un masque est obligatoire dans cette phase de prévention.

Obélisque et avenue Corrientes : une des cartes postales emblématiques de Buenos Aires, prise par la quarantaine.

La ligne B du métro. Heure de pointe. La circulation des passagers a chuté de plus de 90 %.

Métro de Buenos Aires : on ne peut y accéder qu’à par une des entrées et avec le certificat de circulation.

Métro de Buenos Aires : l’heure de pointe quelques jours avant la pandémie. Aujourd’hui, des plates-formes vides.

Lavalle piétonne : avant la quarantaine, en proie aux touristes, aux vendeurs, aux travailleurs et aux spectacles de rue

Au coin de l’Avenue 9 de Julio, Carlos Pellegrini et de l’Avenue Corrientes. Jeudi, 13 heures – (16 heures UTC).