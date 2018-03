“Argentina vivió una catástrofe”,expresó Jorge Valdano

Jorge Valdano, campeón del Mundo con el seleccionado argentino en México 1986, manifestó hoy que el entrenador “albiceleste”, Jorge Sampaoli, “no debe saber ni por donde empezar” para reacomodar el equipo tras la humillante goleada por 6-1 de España sobre Argentina porque “va a vivir un calvario de aquí hasta que empiece el Mundial” y rescató al astro Lionel Messi como la única esperanza en Rusia 2018.

“Estoy sorprendido, el resultado es terrible. Argentina vivió una catástrofe. El equipo tiene un genio que queda a salvo de la catástrofe. Sampaoli debe buscar una estructura que pueda sostener al genio Messi. Hoy vimos que la estructura tiene todos los tornillos flojos. Hizo un digno primer tiempo, me gustó Meza todavía es joven, no salió aún de Argentina, es punzante y también me gustó Lo Celso”, dijo Valdano, en el programa El Transistor de radio Onda Cero.

Asimismo, agregó que “en el segundo tiempo bastó un golpe de aire para que Argentina se descompusiera y los extraordinarios jugadores españoles se pusieron de fiesta”.

Desde el punto de vista del santafesino de 62 años, “la confianza que saca de este partido es maravillosa para España” mientras que “el resultado es terrible para Argentina, que va a vivir un calvario de aquí hasta que empiece el Mundial”.

Según el ex entrenador de Tenerife y Real Madrid, “Messi no ha vivido una situación agradable viendo el partido desde la grada”, pero destacó que “él es la única razón para que alguien de una mínima opción a Argentina de ganar el Mundial”.

Por otra parte, Valdano, pieza clave en el titulo del 86 conseguido por el seleccionado dirigido por Carlos Bilardo, sacó como punto positivo del partido jugado en el estadio Wanda Metropolitano el rendimiento del volante correntino que se desempeña en Independiente.

“Meza me ha sorprendido favorablemente. Argentina ha encontrado un jugador que está preparado para dar el salto a Europa”, sentenció sobre el mediocampista, que hizo un buen partido en su debut con la celeste y blanca.

Por último, el ex futbolísta se refirió a la situación de Gonzalo Higuaín: “A Pipita se le reprocha un gol que falló en el Mundial (Brasil 2014), un gol que habría cambiado la situación. Pero es un jugador imprescindible para el equipo. Está muy marcado en las redes sociales”.