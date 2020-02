“Argentina tiene que tomar precauciones pero no alarmarse”

Así lo manifestó el Dr Lautaro de Vedia en diálogo con Radio Nacional en el programa Desayuno Weekend.

El médico especialista en Infectología, habló de las características y síntomas típicos del Coronavirus e instó a la población a tomar medidas de prevención pero sin alarmarse, ya que a pesar de los 76.777 casos detectados, la gran mayoría se localizaron en China, y aún allá es una cifra baja con respecto a la cantidad de habitantes que tiene dicho país.

El ex Presidente de la Sociedad Argentina de Infectología aclaró no estar minimizando el tema sino geolocalizarlo para entender la verdadera dimensión de los riesgos que corremos. Aclaró, además que Argentina no tiene vuelos directos a China, con lo cual, cualquier turista también habrá pasado por controles en otros aeropuertos.

De Vedia explicó también que el 80% de los casos son leves y con síntomas muy parecidos a los de la gripe, y lo recomendado para su prevención es tomar las medidas que tomamos habitualmente, ir a un control médico, hacer reposo en casa, lavarse bien las manos, tener todas las vacunas al día y usar el pliegue del codo cuando tosemos.