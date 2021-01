Argentina publica novas condições de acesso ao país do exterior

O governo nacional estabeleceu novas regras para a entrada de quem chegar ao país. As medidas estão em vigor até 31 de janeiro.

Os aeroportos de Ezeiza e San Fernando são os únicos acessos que permitem a entrada de cidadãos ou residentes argentinos no país. É necessária a apresentação de um teste PCR negativo feito até 72 horas antes da chegada ao país, além do isolamento obrigatório por 7 dias.

A entrada de estrangeiros também foi restringida, salvo nos casos autorizados por questões de trabalho ou de reagrupamento familiar. Também continuam suspensos os voos de e para o Reino Unido, devido à situação epidemiológica naquele país.

Todas as fronteiras terrestres são fechadas, salvo as passagens fronteiriças de San Sebastián (na Tierra del Fuego, Antártida e Ilhas do Atlântico Sul) e Integração Austral (Santa Cruz) que estão isentas de restrição de saída e entrada, para garantir o trânsito com a República do Chile e a conexão da província de Tierra del Fuego com o resto do país.

.

Locução e tradução: Mirta Cánepa

Produção: Silvana Avellaneda

Edição Web: Julian Cortez