Argentina perdió con Chile y se complica

El equipo argentino de Fed Cup que participa de la Zona Americana-1 en Medellín perdió hoy con su par de Chile al ser superado en ambos singles.

Ahora Argentina debe enfocarse en no quedar ni tercera, ni cuarta en el grupo ya que eso, el sábado, la obligará jugar para no descender.

Mañana, a las 12 (Hora ARG) nos espera Brasil, el rival más duro y uno de los candidatos a ganar la competencia americana.

En el primer punto Fernanda Brito derrotó a Catalina Pella por 6-4 y 6-3, en un encuentro que siempre estuvo en las manos de la chilena.

Así, Brito, ganó 19 de los últimos 20 encuentros jugados ante tenistas argentinas. “La verdad es que no conocía la estadística, pero creo que es porque nos conocemos mucho y saco un buen provecho de ello”.

El segundo encuentro fue mucho más cerrado. La venadense Victoria Bosio estuvo más cerca de su rival (en el parcial inicial llegó a estar 5-3, “ventajón” para un partido tan cerrado), Daniela Seguel, en el juego y el tanteador.

Pero, o por falta de suerte, seguridad mental o física, cada vez que Bosio quebró el servicio de la chilena en el segundo capítulo, la chilena le devolvió con la misma moneda para cerra el partido 7-5 7-6. .