Argentina perdió 3-0 y está casi eliminada

Copa Davis en Madrid

Por Daniel Corujo

La inesperada derrota 3 a 0 ante Alemania (no inesperada por la caída en sí, sino por los guarismos) dejó a la Argentina al borde de la eliminación en esta renovada Copa Davis que se juega en las instalaciones de la Caja Mágica de Madrid, España.

Ahora, el equipo capitaneado por Gastón Gaudio deberá esperar los resultados de mañana (no sólo el de Chile y Alemania) para saber si tiene chances de llegar a los cuartos de final. Hoy son pocas…

En el primer single, Pella venía muy sólido, pero no sólo por el 6-1 de ese parcial, sino por la profundidad y la justeza de sus tiros a la línea. Pero un game malo, Guido lo pagó carísimo…

Kohlschreiber quebró para 4-2 y tomó confianza. Y si bien Pella no bajó tanto su nivel, el europeo lo subió considerablemente y de allí en más casi no cometió errores no forzados.

El primer set de Schwartzman no fue bueno ante un Struff, que estará 36 del mundo, pero este miércoles mostró nivel de Top-20.

No en vano, este año Struff le ganó a David Goffin, Alexander Zverev, Karen Khachanov, Stefano Tsitsipas -vencedor la semana pasada del Master- y tres veces a Denis Shapovalov, el canadiense que es uno de los grandes proyectos del tenis mundial.

En el segundo parcial el partido fue partido, se quebraron en el cierre mutuamente. El argentino salvó 4 match points, pero Diego no supo aprovechar un set point.

En ese tie break final, en la quinta chance que tuvo Struff fue contundente con su servicio (como toda la mañana) y clausuró el encuentro en su favor.

Por último, el dobles de Leonardo Mayer y Maximo González no pudo cerrar ninguno de los siete match points que tuvo a favor, en un punto que, en los papeles, era el más difícil y fue el que estuvo más cerca de ganarse. ¡Y lo bien que hubiera venido!

Krawietz/Mies, campeones de Roland Garros 2019, ganaron por 7-6 (7-4), 6-7 (2-7) y 6-7 (18-20) en tres horas y y 17 minutos de juego.

Ahora, sólo queda ver los resultados del jueves y después hacer cuentas… Complicadísimo.