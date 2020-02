Argentina le ganó a Chile y va por un lugar en el repechaje

Argentina se quedó con el clásico trasandino ante Chile por 2 a 1, y ya piensa en la serie del sábado ante Paraguay o Colombia que definirá uno de los dos Repechajes en el América Grupo I de la Fed CuP que se disputa en las canchas de polvo de ladrillo del club Palestino de Santiago.

Argentina clausuró con la solidez de sus singles la serie ante las locales. Nadia Podoroska derrotó a Bárbara Gatica por 6-2 y 6-3; y una versión muy mejorada, con respecto al miércoles, de Paula Ormaechea derrotó a Daniela Seguel por 6-3 y 6-3.

“Me mantuve mentalmente muy concentrada, más después del inicio de cada parcial que due muy parejo. Fue importante haber ganado este partido con una rival dura como Gatica en sets corridos”, señaló Podoroska.

La joven argentina, 171 del mundo, hasta el momento, en sus dos partidos de singles, ha cedido sólo 7 games.

Podoroska señaló que “por suerte el partido de singles de ayer quedó en el olvido. Hoy me sentí mejor en la cancha y nunca vi peligrar mi triunfo”.

La capitana argentina, Mercedes Paz, aceptó en charla con Nacional que si pudiera elegir un rival para el sábado elegiría a Paraguay.

Este viernes, los emparejamientos serán: Paraguay vs Colombia (grupo A) y Chile vs México y Argentina vs Perú (en el B).

Foto: Sergio Llamera/ITF