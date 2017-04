Argentina jugará la seminfinal de la Copa América de Futsal ante Uruguay

El seleccionado argentino de futsal superó hoy a Chile por 7-1 pero no le alcanzó para terminar como primero del grupo A, que fue ganado por Brasil, y disputará la semifinal de la Copa América de San Juan ante Uruguay, que se adjudicó la zona B.

Matías Rosa, Alamiro Vaporaki y Leandro Cuzzolino, en el primer tiempo, y Santiago Basile y Angel Claudino, éste en tres oportunidades, en el segundo, marcaron los goles del equipo argentino.

La mala noticia para el seleccionado argentino fue la injusta expulsión de Eduardo Villalva, una de las jóvenes promesas del equipo que se perderá la semifinal ante Uruguay, el primero del grupo B, que se disputará el martes a las 19.30.

Chile, que descontó a través de Sergio Vidal, también sufrió la expulsión de Gasaldy Milenko Pavez a los 13 minutos del segundo tiempo de un partido que se puso caliente sobre el final. La otra semifinal la jugarán Brasil y Paraguay, a las 21.30.

El campeón del mundo y defensor del título culminó la fase de grupos con diez puntos, producto de las tres victorias (Bolivia 6-1, Venezuela 8-2 y la de esta noche ante Chile) y un empate ante Brasil (0-0).

Por diferencia de gol (+17 contra +20), Argentina terminó segundo en el grupo por detrás de Brasil, que en la previa había derrotado a Venezuela por 6-3.

Nuevamente un muy buen marco de público se observó en el estadio Aldo Cantoni de San Juan. No fueron las ocho mil personas que vibraron con el clásico contra Brasil del sábado, pero cerca de cuatro mil hinchas alentaron a la “albiceleste” en la cuarta presentación.

Con el triunfo de Brasil, Argentina salió a la cancha con el acceso a las semifinales asegurado, mientras que Chile ya estaba eliminado porque había perdido en sus anteriores presentaciones: Venezuela (2-1), Brasil (8-0) y Bolivia (2-1).

Con la clasificación en el bolsillo, sumado al desgaste físico y mental que tuvo el equipo en el empate ante Brasil (0-0) del sábado, el resultado fue que el partido tuviera poca intensidad.

A pesar de la diferencia de nivel entre los equipos, al conjunto nacional le costó abrir el marcador, un poco por ineficacia y otro tanto por las buenas intervenciones del arquero chileno. La sequía de goles se cortó a los diez minutos por el tanto de Matías Rosa, uno de los jóvenes que no participó del último Mundial conquistado en Colombia.

Argentina tuvo varios momentos de desatención, generó faltas innecesarias e incluso Chile estuvo cerca de descontar, pero el palo se lo impidió. Luego de esta jugada, el dueño de casa amplió la ventaja con los goles de Vaporaki y Cuzzolino, quien fue ayudado por un desvío.

En el segundo tiempo pasó poco y nada en cuanto al juego, pero la mancha para Argentina fue la expulsión de “Edu” Villalva. El buen jugador de San Lorenzo giró y accidentalmente golpeó con el brazo la cara de un rival y el árbitro paraguayo apresuradamente le sacó la tarjeta roja.

Luego de esta acción, una persona de la platea le tiró una botella a un jugador chileno y el encuentro estuvo detenido hasta que identificaron al agresor. Un hecho lamentable que manchó la impecable conducta que había tenido el público sanjuanino durante todas las jornadas.

Por estos sucesos más la clásica ‘pica’ con Chile, el juego tuvo unos diez minutos finales ásperos cuando Chile también perdió por expulsión a Pavez y al entrenador Carrasco, quien luego de unos minutos en la platea ubicada atrás del banco de suplentes debió ser trasladado a otro sector del estadio temiendo agresiones.

En el grupo B, Uruguay venció a Paraguay por 6-4 y ambos clasificaron a las semifinales. El conjunto “celeste” lo hizo en el primer lugar con ocho puntos y los “guaraníes”, subcampeones en la última edición de Ecuador 2015, en el segundo con siete unidades. Colombia (5), Ecuador (4) y Perú (3) quedaron eliminados y jugarán el martes por los puestos del 5 al 10.

El torneo tendrá jornada libre mañana y el martes se disputarán las semifinales (y los partidos por los puestos del 5 al 10) y el miércoles se jugará la final.

Otros resultados de la 5ta. y última fecha de la fase de grupos: grupo B: Perú 6- Colombia 3. Libre: Ecuador. Grupo A: libre Bolivia.

-Síntesis-

Argentina: Nicolás Sarmiento; Mauro Taffarel, Leandro Cuzzolino, Angel Claudino y Alamiro Vaporaki. DT: Diego Giustozzi.

Ingresaron: Damián Stazzone, Maximiliano Rescia, Santiago Basile, Constantino Vaporaki, Matías Rosa, Eduardo Villalva y Guido Mosenson.

Chile: Samuel Antilen; Nicolás López, Francisco Soto, Carlos Araya y Francisco Feliu. DT: Daniel Bernardo Carrasco.

Ingresaron: Felipe Escobar, Gasaldy Milenko Pavez, Rogelio Herrera, Carlos Arriola y Sergio Vidal.

Goles en el primer tiempo: 10m. Matías Rosa (A), 14m. Alamiro Vaporaki (A) y 18m. Leandro Cuzzolino. En el segundo tiempo, 13m. Santiago Basile (A), 14m. Angel Claudino, 18m. Sergio Vidal (C), 19m. Angel Claudino (A) y 19.50m. Claudino (A).

Amonestados: Nicolás López (C)

Incidencias en el segundo tiempo: Expulsados Villalva (A) a los 9 minutos y Pavez (C) a los 13.

Arbitros: Elvis Peña (Paraguay) y Carlos Martínez (Paraguay).

Estadio: Aldo Cantoni (San Juan).