Argentina homenageou Néstor Kirchner com diversos atos

A Argentina rememorou, nesta terça-feira (27) o aniversário de 10 anos da morte do ex-presidente Néstor Kirchner, com uma série de eventos que contaram com a presença do atual mandatário do país, Alberto Fernández.

“Hoje é um dia de uma mistura de tristeza e alegria. Néstor Kirchner era um homem imenso, com um gênio político e com uma capacidade de ver e atender às necessidades do outro como raramente vi em minha vida política”, comentou Fernández, que foi chefe do gabinete de ministros durante todo o mandato de Néstor.

DESCARGAR

E no mesmo dia, 27 de outubro, o ex-presidente brasileiro Luis Ignácio Lula da Silva completou 75 anos. Ambos, Néstor e Lula -presidentes de seus respectivos países durante o mesmo período- foram aliados e professaram mútuo respeito e admiração, além de serem aliados em política exterior.

Por esse motivo, apresentamos um programete especial, destacando os dois ex presidentes.

Produção: Julieta Galván

Web: Julián Cortez