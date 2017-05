Argentina debuta mañana ante Inglaterra en el Mundial de Corea

El seleccionado Sub 20 de fútbol de Argentina, máximo ganador del torneo con seis títulos, debutará mañana ante Inglaterra en el Grupo A del Mundial de la categoría que se llevará a cabo hasta el 11 de junio próximo en Corea del Sur.

El partido se jugará a partir de las 4.30 de Argentina en el estadio Mundialista de Jeonju, contará con el arbitraje del emiratí Mohammed Abdulla Hassan y será televisado en directo por la Televisión Pública Argentina.

El equipo de Claudio Ubeda luego se medirá el 23 de mayo a las 2 contra Corea del Sur, también en Jeonju, y cerrará su participación en la fase de grupos el viernes 26, en el mismo horario, frente a Guinea, en Jeju.

Argentina, campeón en Japón 1979, Qatar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Holanda 2005 y Canadá 2007, llega al Mundial tras clasificar angustiosamente en el Sudamericano de Ecuador.

El conjunto albiceleste terminó segundo en el Grupo B con 6 puntos, producto de tres empates y un triunfo, y en el hexagonal final quedó cuarto con 7 unidades, con dos victorias, una igualdad y dos derrotas, detrás de Uruguay (12), Ecuador (7) y Venezuela (7), y delante de Brasil (6) y Colombia (2).

Argentina accedió a la Copa del Mundo con la victoria sobre Venezuela por 2-0 y el empate 0-0 entre Brasil y Colombia, el último partido del torneo.

La historia reciente, entonces, contrasta con la del pasado, que incluyó títulos con Diego Armando Maradona y Ramón Díaz (1979), Juan Pablo Sorín (1995), Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Esteban Cambiasso y Walter Samuel (1997), Javier Saviola (2001), Lionel Messi y Sergio Agüero (2005), y Sergio Romero, Ever Banega, Ángel Di María, Agüero y Mauro Zárate (2007), entre otros; y con técnicos como César Luis Menotti (1979), José Pekerman (1995, 1997 y 2001), Francisco Ferraro (2005) y Hugo Tocalli (2007).

El DT Ubeda, sin contar con jugadores de esa talla, apostará a la solidez de la dupla de centrales integrada por Juan Foyth (Estudiantes de La Plata) y Marcos Senesi (San Lorenzo); la entrega del volante central y capitán, Santiago Ascacibar (Estudiantes de La Plata); el despliegue de los mediocampistas Santiago Colombatto (Cagliari, Italia) y Brian Mansilla (Racing Club) por las bandas; la creatividad del enganche Exequiel Palacios (River); y la capacidad goleadora de Ezequiel Ponce (Granada, España) y Lautaro Martínez (Racing Club).

Los últimos dos amistosos, con sendos triunfos sobre el Sub 20 (4-1) y 22 (5-0) de Vietnam, respectivamente, mostraron a un equipo más duro y con más fútbol, en relación al del Sudamericano de Ecuador.

Argentina, pese a que entró al Mundial “por la ventana” y sin el enganche Ezequiel Barco (Independiente), es uno de los candidatos a heredar el título que logró Serbia en Nueva Zelanda 2015, al igual que Uruguay (con Rodrigo Bentancur), Francia (campeón Sub 19 de Europa) o México (dirigido por Marco Antonio Ruiz).

El siguiente es el plantel que buscará la gloria en suelo coreano: Arqueros: Franco Petroli (River Plate), Marcelo Miño (Rosario Central) y Manuel Roffo (Boca Juniors); defensores: Juan Foyth (Estudiantes de La Plata), Gonzalo Montiel (River Plate), Milton Valenzuela (Newell’s Old Boys), Marcos Senesi (San Lorenzo), Lisandro Martínez (Newell’s), Leonel Mosevich (Argentinos Juniors).

Mediocampistas: Santiago Ascacibar (Estudiantes), Exequiel Palacios (River), Brian Mansilla (Racing Club), , Lucas Rodríguez (Estudiantes), Tomás Belmonte (Lanús), Matías Zaracho (Racing) y Ignacio Méndez (Argentinos Juniors) y delanteros: Ezequiel Ponce (Granada, España), Lautaro Martínez (Racing), Marcelo Torres (Boca) y Tomás Conechny (San Lorenzo).

El resto de los grupos: Venezuela, Alemania, Vanuatu y México (B); Zambia, Portugal, Irán y Costa Rica (C); Sudáfrica, Japón, Italia y Uruguay (D); Francia, Honduras, Vietnam y Nueva Zelanda (E); y Ecuador, Estados Unidos, Arabia Saudí y Senegal (F).

= Probables formaciones =

Argentina: Franco Petroli; Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Marcos Senesi y Milton Valenzuela; Santiago Colombatto, Santiago Ascacíbar (capitán), Exequiel Palacios y Brian Mansilla; Marcelo Torres o Lautaro Martínez y Ezequiel Ponce. DT: Claudio Ubeda.

Inglaterra: Freddie Woodman; Jonjoe Kenny, Callum Connolly, Fikayo Tomori, Jake Clarke-Salter y Rico Henry; Ainsley Maitland-Niles, Lewis Cook y Ademola Lookman; Josh Onomah; Adam Armstrong y Dominic Solanke. DT: Paul Simpson.

Árbitro: Mohammed Abdulla Hassan (Emiratos Árabes Unidos).

Estadio: Mundialista de Jeonju.

Hora de inicio: 4.30.

TV: Televisión Pública Argentina.