Argentina completo su puesta a punto pensando en el match de Copa Davis ante Italia

El equipo de Copa Davis de la Argentina completó hoy su última práctica de alta exigencia con miras a la serie de la ronda inicial del Grupo Mundial ante Italia a jugarse entre viernes y domingo próximo, en una sesión que tuvo como punto saliente el intenso partido que animaron Leonardo Mayer y Carlos Berlocq.

El correntino Mayer, con un récord de 10 triunfos consecutivos en singles en la Davis, y Berlocq, de regreso en el equipo después de casi un año, se exigieron durante una hora y cuarto en la cancha central del Parque Sarmiento, en un cruce de ‘alto voltaje’ entre dos tenistas que se disputan un lugar para la jornada del viernes.

En ese contexto, Mayer lució mejor, más firme con su saque, una de las principales armas de se juego, y con una leve ventaja sobre Berlocq, quien estuvo demasiado errático, contrariado e incluso destrozó una raqueta luego de un error, al golpearla unas tres veces contra el suelo.

Por su parte, el bahiense Guido Pella, con su lugar asegurado para el viernes, entrenó al mismo tiempo en las instalaciones de “El Abierto”, el coqueto club ubicado a escasos 30 metros del Parque Sarmiento que ofreció sus canchas para que puedan practicar tanto argentinos como italianos.

El “zurdo” Pella, integrante de la formación campeona de la Davis el año pasado en el triunfo sobre Croacia (3-2) en Zagreb, practicó con el sparring santafecino Federico Coria como oponente, en búsqueda de la mejor puesta a punto para los cruces del viernes.

En tanto, Diego Schwartzman había entrenado fuerte por la mañana y una vez confirmada su participación en la eliminatoria, por la tarde se movió no más de media hora en El Abierto junto a su entrenador Juan Ignacio Chela, sin movimientos bruscos para no agravar la contractura que padece en el músculo plantar delgado derecho, que lo tuvo a maltraer durante la semana.

Con Pella firme y el otro lugar aún no definido, el misterio se develará mañana a las 11 en la ceremonia de sorteo del orden de juego de la serie que se efectuará en la sala de Conferencias del Parque Sarmiento, cuando ambos capitanes revelarán los nombres de los tenistas que asumirán los cinco puntos de la eliminatoria.

Los partidos se jugarán a partir del viernes a las 11 los dos primeros singles y el sábado, desde las 12, el punto de dobles.

El domingo nuevamente desde las 11 se jugarán los dos singles restantes.

El ganador de la serie entre Argentina e Italia jugará en cuartos de final el 7, 8 y 9 de abril ante el vencedor de la eliminatoria que animarán el próximo fin de semana en Frankfurt el local Alemania y Bélgica.