Argentina: cien días de pandemia

FOTO 1- Reimundo Vigo Murga, jefe del servicio de Cirugía Plástica del Hospital Pedro Fiorito, de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, superó dos cánceres y ayer fue dado de alta tras recuperarse de coronavirus con un tratamiento con plasma. “Tenes que tener 100 por ciento de fuerza espiritual y estado emocional porque peleas solo con la muerte”, dijo.

FOTO 2- El presidente Alberto Fernández formuló un llamado a la acción conjunta frente a la crisis mundial desatada por el coronavirus al participar el jueves de una videoconferencia con líderes de América Latina y el Caribe.

FOTO 3- En la provincia de Tucumán, al norte de Argentina, se realizó esta semana el operativo BAF (Búsqueda Activa de Febriles). La zona metropolitana de esa provincia es considera una de las de más alto riesgo en el país por la concentración de numerosos barrios vulnerables.

FOTO 4- En la provincia de La Rioja, al noroeste de Argentina, se abrió durante los fines de semana el Corredor Turístico del Oeste, sólo para turismo local y por la caída de los contagios de Covid. El Parque Nacional Talampaya (foto) es uno de los habilitados.

FOTO 5- En la provincia de Río Negro, en la Patagonia argentina, hubo un retorno parcial de la actividad de empleados del Estado en municipios que están en la Fase 5 de la cuarentena por el coronavirus. Los empleados debieron realizar una capacitación obligatoria referida a los protocolos sanitarios.

Créditos: Agencia Télam

Una “nueva normalidad” ante la pandemia

FOTO 1- El infectólogo Fernando Polack, con un equipo multidisciplinario de 70 personas, realiza un estudio para determinar si la aplicación de plasma de quienes padecieron coronavirus a pacientes con síntomas tempranos de Covid-19 puede detener la progresión de la enfermedad. De ser positivo el resultado, será un aporte original de la Argentina para contrarrestar la pandemia.

FOTO 2- La pandemia de coronavirus podría cuadruplicar la inseguridad alimentaria en América Latina y empujar a 14 millones de personas al hambre al recluir a la gente en sus casas, destruir empleos y socavar las economías. Así lo advirtió el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.

FOTO 3- Sofía Vier se convirtió en la primera piloto de caza de la Argentina, con su vuelo de bautismo realizado el jueves en la provincia de Mendoza. Del acto participaron el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi y el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez.

FOTO 4- En todo el país, ciudades y distritos sin casos o con semanas sin nuevos contagios mantienen una cuarentena flexible con apertura de comercios, salidas recreativas, y actividades laborales que estaban cerradas. Son los casos de Corrientes (en el noreste), Mendonza (en el centro-oeste), Salta y Catamarca (norte del país), y ciudades de la provincia de Buenos Aires.

FOTO 5- El presidente Alberto Fernández dijo el miércoles que “cada empresa que se reabre” en medio de la pandemia “es un acto de celebración”. Hizo estas declaraciones en la reapertura de la fábrica Toyota en la localidad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires.

ARGENTINA Y COVID: UN PAISAJE DIFERENTE

FOTO 1- La producción industrial de Argentina comienza a trabajar con controles flexibles tanto en la región metropolitana de Buenos Aires, el Gran Rosario (en el este del país), el Gran Córdoba (en el centro del país). En todo el territorio hay levantamientos parciales del aislamiento para las industrias (Télam).

FOTO 2- El presidente Alberto Fernández insistió en que la “normalidad no existe más” en la vida cotidiana de los argentinos, por los efectos de la pandemia. También instó a “no dudar de lo hecho” para prevenir muertes y contagios (Télam)

FOTO 3- Mientras en varias partes de Argentina hubo marcha atrás en la flexibilidad de la cuarentena por Covid, en provincias como Jujuy (en el norte del país) reabre la industria hotelera para turismo interno, controles sanitarios y fronteras cerradas (Télam)

FOTO 4- El Ministerio de Salud de Tucumán (provincia del noroeste de Argentina, informó que se registraron 4.200 casos de dengue, una cifra que supera el mayor pico histórico alcanzado hasta ahora por esta endemia, que fue en 2009.

FOTO 5- Los intérpretes de la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda (en la provincia de Buenos Aires) y los de la Orquesta Sinfónica de Salta (en el norte de Argentina) donaron parte de sus salarios para colaborar con colegas independientes o con comedores populares afectados por el aislamiento ante la pandemia (Télam).

ARGENTINA Y COVID: UN PAISAJE DIFERENTE

FOTO 1- El miércoles 13 quedó abierta la primera sesión de carácter remoto en la historia parlamentaria argentina. La audiencia buscará aprobar una veintena de decretos dictados por el Gobierno Nacional para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus en el país. (Telam)

FOTO 2- En todo el país se realizan operativos de desinfección en hospitales, transportes públicos, geriátricos y centros de contención social en donde se detectaron casos. Y en barrios en donde los vecinos demandan patrullas de prevención.

FOTO 3- Comercios minoristas de cercanía, locales gastronómicos con la modalidad “para llevar” y algunas ferias de abastecimiento barrial comenzaron a funcionar esta semana en todo el país, aún en la ciudad de Buenos Aires que mantiene una cuarentena con mayor control por la cantidad de infectados, la más alta del Argentina (Telam)

FOTO 4- Un respirador alternativo para cuidados intensivos fue desarrollado íntegramente con insumos nacionales en solo 55 días por investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), junto a pequeñas empresas y otros organismos públicos. Se encuentra ya en la última fase de ensayos antes de su uso en pacientes (Telam)

FOTO 5 – Grupo de trabajadores de sectores como call centers, deliverys, gastronómicos y docentes de escuelas privadas se manifestaron en el centro de Buenos Aires para exigir mejoras en sus condiciones laborales y respuesta de los sindicatos ante despidos y precarización laboral (Telam)

Argentina: desafíos ante el COVID

FOTO 1- Investigadores del Instituto Leloir y del Conicet de Argentina desarrollaron el primer test del país para detectar anticuerpos que puedan combatir el nuevo SARS-CoV-2. Éste servirá para monitorear la respuesta inmunológica de pacientes infectados y determinar el estado de los profesionales de la salud expuestos al virus (Telam)

FOTO 2- Las sesiones virtuales del Congreso de la Nación son consideras por todo el arco político como “un cambio de paradigma del sistema democrático” en Argentina (Telam)

FOTO 3- Organizaciones de izquierda protestaron en frente al Obelisco, en la ciudad de Buenos Aires, pese al la situación de aislamiento social. Pese a la polémica medida, dijeron que mantuvieron entre ellos la distancia de dos metros, y el uso de barbijos. Demandaban ayuda alimentaria y agua potable para villas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires (Telam).

FOTO 4- En varias ciudades de Argentina hubo largas filas de beneficiarios del pago de asistencia económica para paliar el parate laboral que implican los más de 30 días de cuarentena obligatoria en Argentina (Telam)

FOTO 5- En ciudades como Buenos Aires y Córdoba -en el centro del país- empresas textiles paradas desde hace un mes reabrieron su producción con la confección de barbijos y camisolines para uso médico (Telam)

——————————————————————————–

QUINTA SEMANA DE CUARENTENA OBLIGATORIA

FOTO 1- Científicas argentinas identificaron la secuencia genética del coronavirus de 26 pacientes. Ésto permitirá responder cuáles son las características del SARS (Covid 19) que circula en el país.

FOTO 2- El Teatro Lola Membrives, emblema de la Avenida Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires. Hasta el levantamiento total de las medidas de aislamiento social no habrá teatro ni recitales en el país..

FOTO 3- El uso del barbijo o tapabocas es obligatorio en toda Argentina para la circulación en la vía pública, y en transportes públicos como el subterráeo de la Ciudad de Buenos Aires.

FOTO 4- En la localidad de Ceres, Santa Fe, en el centro-este de Argentina, nació un bebé a quién sus padres bautizaron “Ciro Covid” (imagen registro de control hospitalario).

FOTO 5- En la Estación Constitución, una de las principales cabeceras del ramal ferroviario de la provincia de Buenos Aires, ya se realizan testeos rápidos de COVID-19.

——————————————————————–

CUARTA SEMANA DE CUARENTENA OBLIGATORIA

FOTO 1- Mafalda, la niña más famosa de Argentina en el mundo, en tiempos de cuarentena anti-coronavirus. Barrio de San Telmo- Ciudad de Buenos Aires

Hospital Garraham, de referencia en pediatría en Sudamérica, limitó la atención a casos de emergencia y aquellos con COVID-19. De gestión estatal, un paradigma de Argentina.

Argentina entró en la lucha contra la pandemia con una profunda brecha social y económica en todo el territorio. Se estima que a fines de 2020, al menos un 50 por ciento de la población tendrá demandas económico-sociales.

El aislamiento social se extenderá en todo el país hasta mayo. Y en la ciudad de Buenos Aires, la protesta de los ciudadanos logró que no se aplique la norma “ghetto” para que los mayores de 70 años debieran pedir un permiso para salir de sus hogares por 24 horas.

Aunque en todo el país se logra reducir el número de contagios, al menos entre un 15 y 20 por ciento de los médicos y sanitaristas se encuentran infectados. La situación se considera “alamante”.

———————————————————————————————–

TERCERA SEMANA DE CUARENTENA OBLIGATORIA

FOTO 1- La mayoría de la frecuencias de Radio Nacional, FM y RAE, salen en forma conjunta desde el estudio de AM debido a las medidas de distanciamiento social dictadas por el gobierno.

FOTO 2- Volvieron los lobos marinos al puerto de Mar del Plata, ciudad costera de la provincia de Buenos Aires, en espigones en donde había multitud de pescadores y compradores en épocas de pre-pandemia.

FOTO 3- En el transporte público de todo el país se tomaron medidas de protección a choferes y pasajeros.

FOTO 4- En diferentes provincias del país, cientos de obreros de la construcción trabajan contra reloj para levantar módulos sanitarios para la asistencia o de contagios por COVID-19.

FOTO 5- La peatonal de Florida en Buenos Aires completamente vacía. Y el equipo de mantenimiento de Claudia, Iana, Sara y Natalia que viajan hasta dos horas desde sus hogares para tomar su turno de trabajo en el centro de la ciudad, a las 7 am.

Agradecimientos:Marcelo Marin - Iris Gimenez- Agencia Télam

——————————————————————————–

SEGUNDA SEMANA DE CUARENTENA OBLIGATORIA

FOTO 1. Los puestos de diarios en las principales ciudades del país permanecen abiertos pese a la caída de ventas aún mayor que vive el sistema de diarios y publicaciones en papel.

FOTO 2. En los principales centros urbanos hay quejas por el desabastecimiento de productos como alimentos,de higiene o prevención. También por los sobreprecios que se piden. El Gobierno Nacional autorizó controles en todo el territorio para frenar la especulación.

FOTO 3. El Margot, uno de los bares históricos de Buenos Aires, en el barrio de Boedo, permanece cerrado como no ocurría desde su apertura en 1902.

FOTO 4. Muchos comercios de cercanía en ciudades de todo el país implementaron el sistema de envíos a domicilio de alimentos, bebidas, y medicamentos.

FOTO 5. Todos los niveles de escuelas públicas y privadas reciben tareas y clases on-line en Argentina. Pero esta situación no alcanza a una 40 por ciento de quienes no tienen acceso a Internet o en sus familias no cuentan con tecnología adecuada.

FOTO 6. En cinco provincias del país, Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, Chubut, más la ciudad de Buenos Aires, el uso de barbijos o tapabocas es obligatorio en esta etapa de prevención.

Producción y web: Silvana Avellaneda / Julián Cortez

Agradecimientos: Victorio Vellido Rubinetti – Iris Giménez- Belky Pennisi Zavaley

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Primera Semana

Por Silvana Avellaneda y Julián Cortez

Obelisco y Av Corrientes: una de las postales ícono de Buenos Aires, tomada por la cuarentena.

Subte linea B. Hora pico. La circulación de pasajeros descendió más del 90 por ciento.

Subtes de Buenos Aires: sólo se puede acceder x una de las bocas y con el Certificado Habilitante de Circulación

Peatonal Lavalle: antes de la cuarentena, plagada de turistas, vendedores, laburantes y espectáculos callejeros.

Esquina de Av 9 de Julio, Carlos Pellegrini y Av. Corrientes. Jueves, 13 pm- 16 UTC.