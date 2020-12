ARA San Juan: Suman otra denuncia contra Aguad

La doctora Valera Carreras querellante en la causa por el ARA San Juan informó la nueva denuncia que presentó en los Juzgados de Comodoro Py, que tiene en el centro de las acusaciones al exministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, colaborador cercano del expresidente Mauricio Macri.



En diálogo con LU4 Nacional Patagonia, Carreras explicó: “pareciera ser un tema administrativo pero no lo es. Todos los funcionarios deben saber que quien no cumpla con sus funciones u omita alguna acción a su cargo puede ser denunciado penalmente por Incumplimiento de sus Deberes de Funcionarios Público”.

La abogada indicó que, en sus investigaciones, detectó que Aguad no había cumplido con la Ley. “La ley establece que todos los trabajadores de la Fuerzas Armadas tengan su ART, que es el seguro de riesgo de trabajo. Lo relacionó con la muerte de los 44 tripulantes, porque el espíritu de esta ley tiene varias vertientes, no solo el pago de un accidente sino evitar y bajar la siniestralidad de los trabajadores. Entonces, ahí es donde él incumplió con el contrato de seguro y generó las condiciones para ese accidente”, sostuvo.

Para graficar el impacto del incumplimiento, Carrera indicó: “si hubiese habido inspectores de ART tal vez no se hubiera permitido la zarpada. A los tripulantes se los privó de todo, de que estén inscriptos en una ART, de que alguien vaya a su rescate cuando esa madrugada llamaron reiteradamente”.

En resumen, la doctora sostuvo que en la causa se enfrenta: “una sumatoria de hechos, delitos, de situaciones en las que la Justicia investiga y los protagonistas siempre terminan siendo Macri y Aguad. También están los responsables de la Armada, todos los que vieron desfilar por Comodoro Rivadavia cuando el Tribunal Federal hizo lugar al pedido de esta querella y habilitó la investigación de cuestiones que habían quedado en el camino”, concluyó.