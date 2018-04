Aquel Daryl Hall impulsado por Robert Fripp

Corría 1980 cuando Richard Coleman compró Sacred Songs, disco maldito cuya distribución había sido congelada durante dos años por ser considerada anticomercial, de paso quedaba bloqueada la amenaza para el dúo en ascenso Hall & Oates ante la nueva ocurrencia art rock proveniente de, nada menos, uno de los integrantes.

Daryl Hall solista, el gran Robert Fripp como productor y guitarrista, la voz interpretativa como instrumento. Elementos de este álbum de digestión lenta, lleno de contrastes y contradicciones.

Escuchamos: Babs and Babs, Urban Landscape, NYCNY, The Farther Away I Am, Why Was It So Easy