Apuntan contra Vialidad de la Provincia por el puente caído en el Manantial

A más de 40 días de la caída del puente del Canal Sur, en la zona de El Manatial, desde la empresa que estuvo encargada de la construcción del cruce se defendieron y acusaron a la Dirección Provincial de Vialidad por la elaboración del proyecto, y aseguran que el desmoronamiento se dio por una mala maniobra del chofer del camión con ripio que pasaba en ese instante. “La realidad es que no estaba previsto que ingrese un camión de estas características. No se tuvo en cuente un impacto tan importante, lateral que provocara el colapso. Vialidad no aceptó el cambio de diseño porque, por la iluminación había que hacer vigas de gran altura, lo que podía disminuir la capacidad del canal y por eso creyeron conveniente mantener el proyecto. Lo que hicimos nosotros fue reforzarlo. No se tuvo en cuenta un impacto lateral tan importante, que provocara el colapso del puente”, explicó el ingeniero Juan Carlos Falivene, socio gerente de la firma que construyó el puente.