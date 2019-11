APS denuncian discriminación por la no convocatoria a discutir salarios

La secretaria General de la Asociación Personal Superior (APS) de la Municipalidad de Paraná, Alejandra Levrand cuestionó al Ejecutivo paranaense por no haberlos convocado a discutir salarios en paritaria. En este sentido, indicó que se enteraron por los medios de comunicación del ofrecimiento del cuatro por ciento no remunerativo que realizó el Ejecutivo municipal y expresó: “Es un mamarracho más de lo que nos tiene acostumbrado este presidente municipal”. Por último, indicó: “Lamentamos que no estemos en una mesa dialogando y llevando nuestras posturas como gremio”, finalizó.