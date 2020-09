Aporte solidario: postergan hasta el viernes la firma del dictamen

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, anunció que el Frente de Todos decidió postergar la firma del dictamen del proyecto de aporte solidario de las grandes fortunas porque esperan realizar algunas modificaciones. De este modo, la firma del despacho de mayoría quedó pautada para el próximo viernes.

Informe: Gastón Fiorda

La iniciativa apunta a establecer una alícuota a las personas físicas con patrimonios mayores a los $200 millones y, de esa manera, contribuir a mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.

“Esto es un aporte extraordinario que va en la franja de mayor poder adquisitivo de la Argentina. No va a gravar a la clase media; no va a gravar a un trabajador; no va a gravar a un jubilado”, indicó, y señaló que “desde algunos sectores de poder se intenta decir que ‘van por todos nosotros'”

“Estamos bien focalizados en un grupo que tiene la mejor situación relativa”, dijo.