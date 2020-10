Apelan a la responsabilidad social para evitar mayores restricciones

Intendentes del Gran San Miguel de Tucumán se reunieron hoy en la sede del Comité Operativo de Emergencia (COE) y, entre otras cosas, se hizo un llamado a una responsabilidad social, para evitar mayores restricciones. “Fuimos convocados todos los intendentes del Gran San Miguel, así que aquí estamos. Entiendo que en este momento es muy importante tener previsión y generar conciencia en todos los tucumanos. Puntualmente ahora les pedimos a algunos gastronómicos, gimnasios y todas las actividades, que nos costó bastante que vuelvan a abrir, que nos mande fotos y videos de buenas prácticas. De alguna manera tenemos todos que concientizar sobre esta difícil situación, y con buenas prácticas vamos a bajar la curva. Que no se haya dado la Fase 1 no significa que no haya una gran cantidad de casos y tener la conciencia de intentar hacer la menor cantidad de trámites posibles. Hemos clausurado muchas fiestas clandestinas y recibimos las denuncias y hacemos la clausura con la Policía”, dijo el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero.

DESCARGAR