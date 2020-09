Antonio Tarragó Ros, referente por excelencia del chamamé

Victor Heredia entrevista en La Canción Verdadera a Antonio Tarragó Ros, excelso representante del chamamé, en una charla íntima sobre su vida y carrera artística desde sus comienzos hasta la actualidad. Cómo nació el sueño de dedicarse a la música, la herencia cultural e intelectual que recibió de su padre y anécdotas de momentos que vivió tanto arriba como abajo de los escenarios.

Por María va me dieron en Cosquín, no me acuerdo en qué año, el Plomín Cosquín Autoral. Porque se cantó cuarenta y ocho veces en Cosquín ese tema. Y como yo no tenía radio AM en la camioneta que tenía, no había escuchado eso, y los periodistas dijeron: ‘si Antonio llega y canta María Va, le damos el Plomín Cosquín de Oro, por el autor más plomo del mundo’. Y yo, por supuesto, canté María Va. Y me gané el Plomín Cosquín de ese año.